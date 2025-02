Corpo de idoso é encontrado depois de cinco dias desaparecido em Minas

Um idoso, de 91 anos, foi encontrado morto em uma área de mata do município de Fruta de Leite, na microrregião de Salinas, no Norte de Minas, nessa segunda-feira (10). Ele estava desaparecido desde a última quarta (5), quando foi visto pela última vez.

O Pelotão de Salinas, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), realizava o quarto dia de buscas pelo idoso quando encontrou o corpo em uma região de difícil acesso, no topo de uma serra. Aos militares, a família do idoso relatou que ele tinha saído para recolher gado na propriedade rural em que morava, mas não havia retornado.

As buscas abrangeram trilhas, córregos, pastagens e margens de estradas indicadas pelos familiares como caminhos frequentes do idoso. No sábado (8), primeiro dia de busca, os bombeiros encontraram possíveis pegadas do homem em área de mata. De acordo com eles, os vestígios só foram encontrados no início da noite e, em razão de baixa iluminação, as buscas foram retomadas durante o dia.

Os militares também contaram com o apoio do cão de resgate Zeus, do canil do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, além de voluntários da região. Segundo os bombeiros, a área onde o corpo foi localizado não foi alcançada nos dias de buscas anteriores devido à mata densa e solo com muitas irregularidades.

O corpo do idoso foi removido pela Polícia Civil e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras.