Vai chover em BH nesta terça (11)? Confira previsão do tempo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O tempo em Belo Horizonte deve permanecer estável nesta terça-feira (11/2), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de céu parcialmente nublado na capital mineira, cenário que deve se repetir na maior parte do estado. A exceção se dá para as regiões Noroeste e Triângulo/Alto Paranaíba, que têm possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Os termômetros na capital mineira devem variar entre a temperatura mínima de 17ºC e a máxima de 32ºC — números semelhantes aos registrados nesta segunda-feira, quando a mínima foi de 17,9ºC e a máxima, de 27,7ºC. Não há previsão de chuva.



Para os próximos dias, a previsão é de que o tempo permaneça estável, mas com ligeiro aumento de temperatura em BH, e o céu deve variar de claro a parcialmente nublado. Na quarta (12) e na quinta (13), os termômetros podem chegar a 34ºC.







Segundo a previsão do Inmet, o tempo deve permanecer estável em Minas Gerais devido à presença de um sistema de alta pressão atmosférica na maior parte do estado. Nas regiões Noroeste e Triângulo/Alto Paranaíba, a combinação do calor e da alta umidade deve favorecer a formação de chuvas típicas do verão.





