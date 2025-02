Grande BH: acidente com morte deixa 23 km de congestionamento na BR-381

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O motorista de uma carreta morreu no início da tarde desta segunda-feira (10/2), após o veículo tombar na rodovia Fernão Dias (BR-381), em Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no sentido São Paulo, causando um congestionamento quilométrico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu presa às ferragens. O motorista levava uma carga de lustra-móveis quando, por volta das 12h30, perdeu o controle da direção do veículo na altura do KM 586 da rodovia. Parte do material vazou na pista, sendo necessária a interdição para os trabalhos de limpeza.

Congestionamento quilométrico

A concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pelo trecho, contabilizava 23 quilômetros de congestionamento na faixa da direita até as 19h30. Nesse horário, a via foi liberada.

Às 21h, a concessionária disse que havia uma fila de veículos do KM 550 ao KM 555. A interdição total da rodovia foi comunicada às 13h pela Arteris. A faixa da esquerda está livre desde as 17h.

