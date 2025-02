UFMG retoma monitoramento da qualidade de combustíveis em Minas

O Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis (PMQC) em Minas Gerais foi retomado em janeiro deste ano após uma pausa nos meses de novembro e dezembro de 2024. A interrupção foi ocasionada por cortes no orçamento pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Mensalmente, mais de 600 amostras de combustíveis, como gasolina, etanol e óleo diesel, são coletadas aleatoriamente em diversos postos de combustíveis no estado. Em 2025, até a última sexta-feira (7/2), foram coletadas 848 amostras.

A equipe do Laboratório de Ensaios de Combustíveis (LEC) da UFMG realiza a coleta e análise das amostras, utilizando diversos métodos, como cromatografia gasosa, espectroscopia de fluorescência UV e destilação. Os resultados são enviados eletronicamente à ANP, que, caso identifique não conformidades, envia agentes de fiscalização para tomar as medidas necessárias e proteger os direitos dos consumidores.









O PMQC foi criado em 1998 pela ANP, com o objetivo de garantir que os combustíveis comercializados atendam às especificações legais. Com mais de 25 anos de funcionamento, o programa ajudou a reduzir as não conformidades e a elevar a qualidade dos combustíveis no Brasil, atingindo padrões internacionais.









A professora Vânya Pasa, coordenadora do LEC-UFMG, destaca a importância do programa para a melhoria contínua da qualidade dos combustíveis e para o desenvolvimento de biocombustíveis no país, tornando a matriz energética brasileira mais limpa e sustentável.

Além do monitoramento, os consumidores também podem verificar a qualidade do combustível no momento do abastecimento. O teste da proveta, disponível em todos os postos, verifica a quantidade de etanol na gasolina. Para o etanol hidratado, existe um densímetro nas bombas que permite ao consumidor verificar a densidade e a transparência do produto.

Caso o consumidor tenha dúvidas sobre a quantidade de combustível que está sendo fornecida, ele tem o direito de solicitar o teste de vazão, utilizando uma medida-padrão certificada pelo Inmetro, com uma diferença máxima permitida de 100 ml para mais ou para menos.

Se houver alguma dúvida quanto à qualidade dos combustíveis, o posto de gasolina pode ser denunciado por meio telefone 08009700267 ou pelo Fale Conosco, no site da agência. Dessa maneira, a fiscalização vai ser acionada. Os resultados das verificações podem ser consultados pelos consumidores no site da ANP.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos