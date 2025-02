Evento online reúne Vint Cerf para conversa sobre o futuro da internet

Um dos criadores da internet, Vint Cerf, participa de um evento online e gratuito no dia 11 de fevereiro, às 19h, para responder perguntas da comunidade brasileira sobre inteligência artificial, inovação e os desafios da conectividade global. O encontro, promovido no formato Ask Me Anything (AMA), permite a interação direta com um dos nomes responsáveis por moldar a infraestrutura digital usada atualmente em todo o mundo.

Desde os anos 1970, Vint Cerf desempenha um papel central no desenvolvimento da internet. Em parceria com Robert Kahn, ele foi um dos responsáveis pela criação do Internet Protocol (IP), um dos pilares da comunicação digital, viabilizando a transmissão de dados entre redes e servindo de base para a internet moderna. Sua atuação na pesquisa e implementação de protocolos de comunicação possibilitou avanços fundamentais na forma como empresas, governos e cidadãos se conectam e acessam informações.

Além de seu impacto direto no campo da tecnologia, a influência de Vint Cerf se estendeu à cultura pop. O personagem Arquiteto, da franquia Matrix, teria sido inspirado em suas contribuições para o universo digital, representando a ideia de um criador por trás das camadas que estruturam um sistema vasto e interconectado.

Atualmente, Cerf ocupa o cargo de Chief Internet Evangelist no Google, onde atua promovendo pesquisas e iniciativas para expandir o acesso à internet globalmente. Entre os projetos em que está envolvido, destaca-se a busca por soluções para ampliar a conectividade em regiões remotas e desenvolver padrões para garantir um ambiente digital mais seguro e eficiente.

O evento será realizado em inglês, com suporte de transcrição simultânea. Interessados podem se inscrever e enviar perguntas pelo link: https://sir1.us/AMA_Sirius_VintCerf.

Segundo Arnóbio Morelix, CEO da Faculdade Sirius, a proposta do evento é proporcionar aprendizado direto com líderes globais:

“Trazer o Vint Cerf para um encontro com nossa comunidade é uma chance especial de aprender com quem está na vanguarda da revolução digital. Queremos conectar mentes inovadoras e inspirar mudanças no Brasil.”

A iniciativa é organizada pela Faculdade Sirius, com apoio de organizações como Tera, CECyber, Comunidade de Estatística, NearX Innovation School, Loucos por Perícia, Clube de Negociadores, Via Virtual e Professor Gláucio.

Website: https://br.linkedin.com/school/sirius-educacao/