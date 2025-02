Mineira com pior dor do mundo descobre nova doença

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A mineira que sofre de neuralgia do trigêmeo bilateral, considerada a pior dor do mundo pela medicina, recebeu um novo diagnóstico. Carolina Arruda Leite, de 28 anos, também sofre de espondiloartrite axial, ou espondilite anquilosante, doença que afeta principalmente o esqueleto axial, isto é, cabeça, caixa torácica e coluna vertebral. De acordo com a jovem, a descoberta ocorreu depois de anos com sintomas, incluindo a perda gradual de movimentos.

“Eu recebi um diagnóstico novo que é de uma doença autoimune chamada espondiloartrite axial ou espondilite anquilosante, que eu já tenho sintomas há muitos anos. Eu estava piorando muito e depois de muita investigação a gente conseguiu descobrir o que era. Essa doença foi limitando meus movimentos, eu fui perdendo movimento, fiquei com dificuldade para andar e acabei indo para a cadeira de rodas”, disse em entrevista ao Estado de Minas.

Carolina disse ainda que segue cogitando realizar a morte assistida na Suíça.

Segundo Carolina, embora o diagnóstico seja recente, ela já nasceu com a doença. Depois de cerca de oito anos com os sintomas, que incluem perda de movimentos, fadiga, dor nas articulações e sensibilidade no corpo, os profissionais com quem trata da neuralgia do trigêmeo em Alfenas, no Sul de Minas, contaram a descoberta. A partir de agora, a paciente poderá iniciar o tratamento com imunobiológico.

“Nesses últimos anos eu fui piorando bastante, tanto é que o meu movimento, principalmente das pernas, hoje em dia é muito difícil. Eu tenho uma degeneração, uma inflamação importante na articulação do quadril. Quando eu ando, as minhas pernas abrem. Elas não têm mais força pra andar normalmente. Então, há um ano atrás, mais ou menos, eu passei a usar bengala. Há uns dois meses, eu passei a usar a cadeira de rodas, que tem sido, na realidade, muito mais fácil pra mim, muito mais confortável e também mais seguro”, relata.

Como a jovem sofre de neuralgia do trigêmeo, a espondiloartrite axial acaba agravando sua situação, já que ela pode ter desmaios. A fadiga causada pela doença recém descoberta também prejudica Carolina a lidar com a pior dor do mundo porque o corpo fica mais debilitado para aguentar as crises.

“Quanto mais cansado o meu corpo estiver, quanto mais difícil for para andar, quanto mais fadigado o meu corpo estiver, pior a neuralgia do trigêmeo vai estar, porque eu canso muito fácil e quando eu canso acaba que meu coração acelera. Consequentemente, a artéria que tem no meu cérebro que está pressionando o nervo do trigêmeo pressiona ele cada vez mais, maior é a dor do trigêmeo”, disse.

Prestes a participar do baile de formatura, que ocorre neste sábado (15), a mineira decidiu descansar para o evento e não repetir a situação que aconteceu no casamento dela, em 2022, em que precisou ir ao hospital devido a uma crise de dor. Carolina vai realizar a formatura festiva, mas ainda não vai colar grau em medicina veterinária. Ela disse estar ansiosa pelo momento, mas tem receio de que o mesmo aconteça, uma vez que as dores estão piores.

“Agora as dores estão bem piores do que na época em que eu casei. Tô tentando descansar o máximo possível, comprei o vestido, comprei o sapato. Comprei um salto que eu não vou ficar em pé em cima dele, já que eu vou estar de cadeira de rodas. Eu vou assim, de cadeira de rodas e eu espero que eu consiga pelo menos aproveitar um pedacinho da formatura”, conclui.

Espondiloartrite axial

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Espondiloartrite Axial (EpA) ou Espondilite Anquilosante (EA) pertence a um grupo de doenças chamadas de espondiloartrites, que apresentam características comuns como o comprometimento inflamatório da coluna vertebral. Afeta principalmente o esqueleto axial (cabeça, caixa torácica e coluna vertebral).

Além da inflamação da coluna vertebral, pode vir acompanhada de artrites de extremidades, dactilite, doença inflamatória intestinal, inflamação ocular e doença autoimune crônica de pele. A doença se trata de um grupo que se manifesta em vários órgãos do organismo.