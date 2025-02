Motociclista inabilitado foge da polícia, se envolve em acidente e é preso

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motociclista, de 21 anos, foi preso por direção perigosa, dirigir sem carteira de motorista, lesão corporal e adulterar sinais de identificação do veículo na noite dese domingo (9/2), na Avenida JK, Bairro São Cristóvão, em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a moto conduzida pelo jovem passou pelos militares com manobras perigosas, como derrapagem e frenagem, além de estar sem o para-lama traseiro, sem placa de identificação e com a rabeta raspada.

Os policiais deram ordem de parada ao motociclista, que ignorou a PM e fugiu por diversos bairros da cidade, transitando pela ciclovia e avançando diversos semáforos. De acordo com a polícia, o condutor colocou em risco diversos pedestres que aguardavam para atravessar a pista.

Depois de quase dez minutos de fuga, o jovem bateu em outro motociclista. Com o impacto, os dois foram arremessados ao solo e ficaram feridos. Os condutores foram socorridos para o hospital de pronto socorro da cidade.

De acordo com informações levantadas pelos policiais, o jovem, que não tem carteira de motorista, espalhou pelo bairro onde mora e nas redes sociais que sairia sem placa de identificação da moto para afrontar a polícia e cometer infrações sem ser identificado.

O jovem foi preso pelos crimes de direção perigosa, dirigir sem carteira de motorista, lesão corporal e adulterar sinais de identificação do veículo.

A moto que ele conduzia foi apreendida e removida ao pátio credenciado da polícia.