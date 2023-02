Espondiloartrite: doença reumática que afeta os homens de forma mais severa

A espondiloartritenão não tem cura definida, mas tratamentos eficazes, incluindo medicamentos orais e injetáveis, exercícios regulares e várias terapias (foto: Tumisu/Pixabay) As espondiloartrites também conhecida por espondiloartropatia ou espondilopatia é um termo usado para descrever um grupo de doenças inflamatórias da coluna que afetam ligamentos e tendões entre o osso e a cartilagem articular (estesites). Os principais sintomas dessa doença são dor na lombar e rigidez pela manhã que pioram no repouso e melhoram a partir da movimentação do corpo.





Vale ressaltar que a espondiloartrite é três vezes mais frequente entre homens do que em mulheres e os acomete de forma mais severa, podendo manifestar a partir do final da adolescência até os 40 anos.



Seu início é gradual e pouco expressivo com rigidez matinal que melhora com exercício e piora com o repouso. Após alguns meses torna-se persistente, com rigidez e sensação dolorosa na região lombar baixa. Com a evolução e se não for diagnosticada e tratada de forma adequada, pode haver redução importante dos movimentos da coluna vertebral.

A médica reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg evidencia as principais doenças que fazem parte deste grupo que são “Espondilite anquilosante (EA), artrite reativa, artrite psoriásica (A Ps), artrite relacionada a doenças inflamatórias intestinais como o Crohn e a Retocolite Ulcerativa e as espondiloartrites indiferenciadas”. Não há cura

Por fim, Cláudia Goldenstein Schainberg salienta que não há cura definida, mas existem tratamentos eficazes, incluindo medicamentos orais e injetáveis, exercícios regulares e várias terapias complementares que poderão melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem dessa condição. Ainda ressalta que é essencial consultar um médico especialista para um diagnóstico e tratamento correto.