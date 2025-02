Acidente na BR-381: pista é liberada depois de sete horas

O acidente na BR-381, na altura de Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou a rodovia interditada por sete horas. No inicio da tarde dessa segunda-feira (10/2), uma carreta carregada de lustra-móveis tombou na rodovia e causou o bloqueio das duas faixas sentido São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista da carreta morreu preso às ferragens. Segundo registros, a vítima perdeu o controle da direção do veículo na altura do quilômetro 586 da rodovia, por volta de 12h30. Parte do material vazou na pista, que precisou ser interditada para limpeza.

Às 17h, quando o congestionamento chegava aos 18 quilômetros, segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pelo trecho, a faixa da esquerda foi liberada enquanto agentes trabalhavam no trecho. Após uma hora de liberação de meia pista, o congestionamento atingiu 20 quilômetros de extensão.

Por volta de 19h30, a concessionária Arteris Fernão Dias informava sobre 23 quilômetros de congestionamento na faixa da direita. Nesse horário, a via foi liberada e apenas o acostamento se manteve interditado.

Às 21h, a concessionária registrava fila de veículos do Km 550 ao Km 555. O fluxo só foi totalmente normalizado às 22h57.