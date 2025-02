‘Plantão Lilás’ garante atendimento 24h à mulher vítima de violência em MG

Mulheres vítimas de violência agora podem contar com o Plantão Lilás, uma iniciativa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que garante atendimento especializado em todas as delegacias de plantão do estado. A ação é uma expansão da Sala Lilás, que já estava em operação nas cidades de Poços de Caldas, Guaxupé e Muzambinho, todas no Sul de Minas.



O Plantão Lilás, que garante atendimento humanizado e ininterrupto às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos dias e horários em que não houver funcionamento da Deam local. No interior de Minas, espaços serão criados nas delegacias para que as vítimas sejam atendidas via videoconferência por uma equipe multidisciplinar especializada da Central Estadual do Plantão Digital, em Belo Horizonte.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração da nova sede do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam), nesta segunda-feira (17/2).

O prédio de 13 andares da unidade fica na rua Rio Grande do Sul, 661, em Belo Horizonte, e passa a concentrar o atendimento dos Departamentos de Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid) e de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad). A integração visa melhorar a eficiência no atendimento à população.

Na cerimônia de inauguração estiveram presentes o governador Romeu Zema (Novo) e a delegada-geral da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Letícia Gamboge. As novas medidas fazem parte do projeto PCMG por Elas, cujo objetivo é otimizar as ações de acolhimento, prevenção e enfrentamento da violência contra mulheres e meninas.

“O programa vem como um grande guarda-chuva, abarcando todos os projetos institucionais da Polícia Civil voltados para tanto a prevenção quanto ao combate à violência contra meninas e mulheres”, afirmou Gamboge. “Estaremos disseminando esse conceito e essas boas práticas e ações da polícia civil nos moldes que hoje existem em Belo Horizonte”, completa.

Ela ainda ressaltou a importância de iniciativas como o Dialogar, que promove oficinas de conscientização e responsabilização, e o Chame a Frida, que oferece atendimento via WhatsApp que funciona como um canal para tirar dúvidas, assim como para registrar denúncias de casos de violência contra mulheres.

“O trabalho de prevenção da violência contra a mulher passa pela conscientização. A mulher não pode se calar, ela tem que denunciar, e aqui nós temos uma estrutura adequada para esse acolhimento nos moldes que estamos reformulando todas as sedes de delegacias de atendimento especializado à mulher”, declarou a delegada-geral.