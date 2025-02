Mulher é encontrada morta em caixa d’água no interior de MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher, de 31 anos, foi encontrada morta dentro da caixa d’água de uma casa no Bairro Primavera, em Cataguases, na Zona da Mata mineira, na manhã desta quinta-feira (6/2).

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 8h por uma enfermeira do posto de saúde do bairro. A profissional recebeu a ligação de um vizinho, que relatou ter visto o corpo no imóvel ao lado após subir na laje de sua casa para tratar de seus cachorros.

Os policiais encontraram a vítima morta assim que chegaram ao imóvel e acionaram a perícia da Polícia Civil, que não identificou sinais visíveis de violência.

Após ouvir testemunhas, a PM chegou a um homem, de 41, que no dia anterior estava com a vítima na casa. Ele disse que ambos consumiram bebida alcoólica, e a mulher decidiu entrar na caixa d’água por causa do calor, momento em que teria passado mal. De fato, a polícia encontrou garrafas de cerveja pelo local.

Por não prestar socorro e deixar a residência, o homem foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Segundo o vizinho que achou o corpo, o proprietário da casa mora em outro bairro, e a residência está desabitada, sendo utilizada pelo dono e amigos para encontros.

O Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado para procedimento de necropsia. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia