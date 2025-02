BH: centro de educação vai ter aulas noturnas de natação

O Centro de Educação Integrada Imaculada Conceição (CEI) vai ter aulas noturnas de natação pelo projeto Treina BH, voltado para atividades esportivas em Belo Horizonte, a partir da próxima terça-feira (11/2).

Os interessados na atividade deverão realizar uma pré-inscrição online, mas é preciso ficar atento: vão ser recebidas apenas 125 cadastros. A equipe do programa entrará em contato com os pré-inscritos.

Serão, neste início, três turmas com 12 alunos, e o curso dura cerca de três meses. As aulas vão acontecer às terças e quintas, com turmas das 18h às 18h50; 18h50 às 19h40; e 19h40 às 20h30. Além das 36 vagas, o adicional de mesmo número está previsto para março e mais 18 em abril.





Serviço

Endereço: CEI Imaculada Conceição - Rua Timbiras, 1.645 - Lourdes

Contato: treinabh@pbh.gov.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia