Cemitério do Bonfim: calendário de visitas guiadas é divulgado

A primeira visita guiada ao Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, está agendada para o próximo dia 16. O encontro abrirá o calendário de visitações, que acontecem anualmente, um domingo por mês, às 9h. A atividade é gratuita e oferece uma imersão na história da necrópole mais antiga da cidade. As inscrições para participar já estão abertas, e podem ser feitas on-line. Serão disponibilizadas 40 vagas por visita.

O tema do primeiro encontro do ano será “Personagens e personalidades no Bonfim”. Durante um percurso de cerca de 2 horas, os participantes irão conhecer um pouco mais da história do cemitério e sua relação com a capital mineira.

Serão apresentados os túmulos de personalidades, das obras de arte de alguns deles, casos curiosos e lendas que o ambiente carrega até os dias atuais. A visita será guiada pela historiadora e professora Marcelina das Graças de Almeida, da Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg).



Divididas em 54 quadras, as obras refletem diferentes fases artísticas do Bonfim. Os primeiros túmulos foram construídos em mármore, material recorrente nas primeiras edificações de BH. A partir da década de 1930, fica evidente a exploração do bronze, para ornamentar imagens de santos, anjos e cristos crucificados.

Para desfrutar a experiência, a recomendação é que os participantes cheguem com 10 minutos de antecedência e levem garrafa ou copo d'água. Considerado um museu a céu aberto, é bom que o visitante vá preparado para se expor ao sol, então é importante proteger-se: óculos, chapéu, protetor solar e sombrinha são bem-vindos. Usar calçado fechado e calça comprida também ajuda na proteção contra possíveis animais peçonhentos. O ponto de encontro dos participantes será na entrada do cemitério (Rua Bonfim, 1.120 - Bonfim).

Confira a programação completa

MÊS DIA TEMA Fevereiro 16 Personagens e personalidades no Bonfim Março 30 A presença feminina no espaço cemiterial Abril 27 Religião e Religiosidade no espaço cemiterial Maio 25 As pessoas profissionais da saúde: memória e história Junho 29 Esporte e esportistas no espaço cemiterial Julho 27 Escritoras e escritores: o Bonfim e a literatura Agosto 31 Arte e artistas no espaço cemiterial Setembro 28 Signos e símbolos no espaço cemiterial Outubro 26 A trajetória das pessoas imigrantes no cemitério do Bonfim Novembro 30 Paisagem cultural: uma visão do Bonfim

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice