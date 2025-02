Jovem de 14 anos morre ao salvar amigo no interior de Minas

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros nesse domingo (16/2) ao tentar defender o amigo de 13 anos na cidade de São Gotardo, no Alto Paranaíba. O motivo do ataque aos jovens seria uma discussão por causa de um pisada no pé do atirador.



O crime aconteceu em um bar localizado no bairro Boa Esperança e, segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito começou a discutir com o mais jovem dos meninos depois de ele ter pisado acidentalmente no pé do adulto.



No meio da briga, o assassino saiu do bar e pegou uma arma de fogo com um conhecido. Ele, então, apontou a arma para o adolescente de 13 anos. O amigo mais velho se colocou entre os dois e acabou baleado no peito.



O adolescente morreu na hora e o atirador fugiu. O homem que emprestou a arma foi reconhecido, mas o suspeito de homicídio ainda está preso.

