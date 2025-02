MG: homem cobra amigo a pagar conta de bar e leva um tiro

Ao cobrar a conta de um amigo, o funcionário de um bar foi baleado, no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, no último sábado (15/2). O suspeito acabou preso minutos depois pela Polícia Militar (PMMG).

De acordo com os militares, o desentendimento entre o cliente e o funcionário do bar começou por causa de uma conta que não foi paga no dia anterior.

O trabalhador havia apenas pedido a quitação da pendência, o que desagradou o amigo. Ele foi embora, mas retornou armado e atirou no funcionário. O disparo acertou a mão da vítima.

O suspeito fugiu em uma moto. A PMMG o encontrou pouco tempo depois. Ele estava com munições, balança de precisão, dinheiro e um carregador de pistola. A arma usada no crime não foi achada.

O homem acabou preso por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma.