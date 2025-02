Grande BH: homem volta para casa e é morto a tiros dentro do carro

Um homem, de 43 anos, foi morto a tiros logo após estacionar o carro em casa, no bairro Parque das Acácias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (17/2).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição encontrou o corpo do homem dentro de um veículo de modelo Fiat Palio com os vidros do motorista estilhaçados e diversas marcas de disparos de arma de fogo pela lataria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. Segundo a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foram encontrados próximo ao carro cinco estojos deflagrados de calibre 9 milímetros. O perito também constatou que a vítima foi atingida por cinco disparos, sendo quatro nas costas e um na cabeça.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou aos policiais que o casal chegava em casa depois de passar o dia no bairro Califórnia em Belo Horizonte, uma vez que os abastecimentos de água e luz haviam sido interrompidos na residência. Segundo ela, quando chegaram, o companheiro estacionou o carro próximo ao portão e pediu que ela conferisse se o serviço já estava normalizado.

Neste momento, a mulher relatou que entrou na casa e ouviu o barulho de uma moto passando pela rua. Na sequência, barulhos de disparos de arma de fogo. Ela saiu da casa e viu o companheiro dentro do veículo, já sem vida.

A testemunha ainda relatou que conseguiu ver a moto. Segundo ela, o veículo tinha cor escura e o motociclista, sozinho, carregava uma mochila de entregas de delivery de alimentos. Porém, ela não conseguiu identificar o atirador ou indicar possíveis suspeitos.

O corpo foi recolhido pelo Rabecão e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.