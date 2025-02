Macarrão cumpre pena por morte de Eliza Samudio e vira treinador de goleiro

Luiz Henrique Ferreira Romão, amigo antigo do ex-goleiro Bruno, que atuou pelo Flamengo, administra, na cidade de Pará de Minas, uma escolinha de futebol, onde atua como treinador de goleiros. Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, “Macarrão”, como era mais conhecido, está em liberdade condicional.

Inaugurada em janeiro deste ano, no bairro Recanto da Lagoa, o perfil da instituição nas redes sociais divulga o dia a dia das atividades, que conta com crianças de três a cinco anos de idade.

Macarrão, por sua vez, afirma, em seu perfil, ser treinador de goleiros com foco em alto rendimento. A página, no entanto, só pode ser acessada por pessoas aceitas por ele.

Em uma publicação recente do perfil da escolinha, no dia 18 de janeiro, Luiz Henrique aparece ao lado de outras três pessoas, com a legenda: “Uma nova história começa aqui”.

Macarrão posta o dia a dia da escolinha de futebol no Instagram Reprodução/Instagram

Macarrão foi condenado em novembro de 2012 a 15 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado – motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, a modelo Eliza Samudio – e mais três anos em regime aberto por sequestro e cárcere privado.

Em 2016, ele conseguiu a progressão da pena para o regime semiaberto. Como a penitenciária onde estava, a Nelson Hungria, em Contagem, só aceitava o fechado, a defesa pediu a transferência do cliente para Pará de Minas. Na época, foi alegado que ele tinha parentes na cidade. Em 2018, ele obteve liberdade condicional após assinatura de um acordo com a Justiça.

No caso, o goleiro Bruno, então no Flamengo, não reconheceu a paternidade do filho que teve com Eliza Samudio, que desapareceu em 2010 e não teve o corpo encontrado.