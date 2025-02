Suspeito de matar vizinha em discussão por ambulância vai a júri popular

Mauro Lúcio Pinheiro, suspeito de ter assassinado a facadas a vizinha, Layla Karina Moreira Teles, na época com 23 anos, durante uma discussão no Bairro Floramar, na Região Norte de BH, vai ser submetido a julgamento por júri popular. O homicídio aconteceu em novembro de 2023, e a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais nesta segunda-feira (17/2). O acusado disse, em interrogatório, que não se recorda do homicídio e nem da vítima.





Conforme consta na denúncia, a discussão teve início após Mauro se queixar de uma ambulância, que socorria a avó de Layla, estar obstruindo a passagem na rua de sua casa. Em determinado momento, a vítima e seu pai foram à casa de Mauro explicar a situação. Foi quando o acusado esfaqueou Layla, durante um breve momento que seu pai deu as costas a Mauro.





Depois, quando familiares de Layla avançaram para cima do acusado, ele se escondeu dentro de casa e disse que ia golpear quem mais tentasse entrar - segundo a esposa de Mauro, ele já havia esfaqueado uma prima de Layla alguns anos antes.





Minutos depois da discussão, e com a chegada da polícia, foi que Mauro saiu e foi preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva dois dias depois e, desde então, o acusado está preso. Na denúncia, assinada pelo juiz de direito Roberto Oliveira Araújo Silva, foi decidido que Mauro continue preso, pois não há, por hora, requisitos para “aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.





Ainda não foi marcada data para o julgamento de Mauro. Pela acusação de homicídio, qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.





