Presídios de Juiz de Fora enfrentam surto de tuberculose

Os três presídios de Juiz de Fora, na Zona da Mata do estado, enfrentam um surto de tuberculose. Ao todo, 42 detentos foram diagnosticados com a doença. São 27 na Penitenciária José Edson Cavalieri (Pjec), 11 na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires e 4 no Ceresp.



Segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os presos estão recebendo tratamento "em conformidade ao recomendado pelos órgãos de saúde e sanitários competentes". Ainda de acordo com a pasta, os doentes são monitorados diariamente. "Os custodiados são atendidos diariamente e recebem acompanhamento especial por parte das equipes do Núcleo de Saúde da penitenciária".

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Juiz de Fora está acompanhando o caso. A reportagem apurou que haverá uma denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em virtude do casos de tuberculose nos presídios.

A preocupação da OAB, é que a doença pode se alastrar para fora dos presídios, já que familiares e advogados de presos podem se contaminar, além dos próprios trabalhadores do sistema penitenciário.

Um policial penal, que não quis se identificar, revelou a preocupação. "Os casos de tuberculose estão aumentando diariamente. Mesmo que os presos recebam cuidado, não sabemos como está a situação de controle da doença dentro do presídio. Ficamos com receio de nos contaminar e levar a bactéria para nossas famílias".

A Sejusp não respondeu quais ações estão sendo feitas, efetivamente, para a diminuição do surto da doença nos presídios em Juiz de Fora.