Colisão entre dois caminhões deixa um morto em Minas

Uma colisão entre dois caminhões deixou uma pessoa morta e outra presa às ferragens no Km 598 da rodovia MGC-120, na altura do Bairro Oswaldo Amaral, no município de Teixeiras, na Zona da Mata de Minas Gerais. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (17/02) e mobilizou equipes de resgate.



O Corpo de Bombeiros está no local com o apoio da aeronave Arcanjo 03. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e enviou uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB) para realizar o socorro.

A ocorrência ainda está em andamento e a Polícia Militar controla o trânsito na região. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).