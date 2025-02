MG: irmãos morrem em capotamento e incêndio de carro em rodovia

Dois irmãos, de 17 e 26 anos, morreram depois que o carro em que estavam capotou e pegou fogo na rodovia MGC-401, na altura do município de Jaíba, no Norte de Minas Gerais, na madrugada desse domingo (16/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro, de modelo Toyota Corolla, saiu da pista e capotou às margens da rodovia, na altura do quilômetro 84, quando se incendiou, por volta de meia noite. O veículo tinha placas de Janaúba, município a aproximadamente 70 quilômetros de distância do local do acidente.

Os militares realizaram o combate às chamas e, após a extinção do incêndio, a equipe conseguiu visualizar os corpos dos dois irmãos no interior do veículo. Segundo registros, ambos os corpos estavam carbonizados.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil registrou as informações da ocorrência e liberou os corpos para transporte a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por necropsia.

Uma vez que o acidente aconteceu fora da pista, a via não foi interditada para atendimento da ocorrência. Já o carro foi rebocado por um guincho particular à cidade de Jaíba.