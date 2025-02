Briga deixa homem desacordado em estacionamento no interior de Minas

Um motorista ficou desacordado por um golpe de mata-leão depois de uma briga no estacionamento de um supermercado, no Bairro Centro Norte, em Timóteo, no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (22/2).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o estacionamento foi palco de uma briga generalizada que envolveu o condutor de um carro e a companheira, a condutora de uma moto e o motorista que terminou desacordado.

Uma testemunha relatou aos policiais que estava no estacionamento do supermercado quando viu que um carro dava ré. Neste momento, um casal estava próximo ao veículo e alertou ao motorista para que parasse, senão bateria em uma moto estacionada. Ele não deu ouvidos e colidiu contra a moto.

O motorista, então, desceu do carro e perguntou se a moto era deles. Com a negativa, o homem retornou ao veículo e iniciou diversas manobras para retirar o veículo do local. Uma dessas manobras resultou na colisão contra a traseira de um outro carro, de modelo Ford Del Rey, o que fez com que o homem descesse do veículo mais uma vez alterado, segundo relatos.

Ele foi em direção à uma mulher que estava dentro do veículo, exigindo que ela passasse o número de telefone do proprietário do carro para que pudessem resolver. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que não poderia esperar por estar com “muita pressa”. Ela pediu que o filho, que também estava dentro do veículo, chamasse o pai, dono do carro, que estava no supermercado.

Enquanto isso, a dona da moto chegou no local e o motorista se recusou a falar com ela, dizendo que “não conversaria com mulher”. De acordo com o relato da testemunha, o dono do Del Rey se aproximou e o motorista exigiu, aos xingos, que ele passasse um valor para ele pagar o prejuízo.

Devido à agressividade, o dono do veículo disse que acionaria a polícia. O motorista não gostou da ameaça e empurrou o homem, que revidou com um soco. As agressões evoluíram até que o dono do Ford deu um golpe de mata-leão no motorista, que caiu ao chão.

O motorista foi submetido a um teste de bafômetro, que apontou que ele estava embriagado, com 0,27 miligramas de álcool por litro de sangue. A quantidade é característica de infração gravíssima de trânsito, mas não é crime, contabilizado a partir de 0,34 mg/L. Questionado, ele admitiu que bebeu cerveja e que faz uso de medicamentos antidepressivos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo dos Reis Ribeiro e a equipe médica de plantão constatou que ele possuía lesões no ombro direito, nos lábios, na mão esquerda e no couro cabeludo, orientando-o a realizar exames de tomografia. Após atendimento, os homens foram levados à sede da Companhia de Polícia em Timóteo onde prestaram depoimento. Uma audiência será marcada para audição dos envolvidos.