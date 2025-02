Cadela chama atenção e ajuda a encontrar idoso desaparecido há dois dias

Uma cadela de estimação chamou a atenção de um trabalhador que passava perto de uma mata fechada e o ajudou a encontrar o tutor do animal, idoso, que estava caído ao chão, no fim da tarde de sexta-feira (21/2). O homem, de 70 anos, sofre da doença de Alzheimer e estava desaparecido há dois dias, na comunidade de Pajeú, em Monte Azul, no Norte de Minas Gerais.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem foi visto pela última vez em casa, na tarde da quarta-feira (19). Segundo o solicitante, o homem sofre de Alzheimer, tem dificuldades de comunicação e faz uso de medicamentos controlados. A cadela da família, de pequeno porte e pelagem preta, também tinha sumido.

Os bombeiros iniciaram as buscas na quarta-feira à noite, que se estenderam a investigações até a manhã de sexta-feira (21) com o uso de um drone que fez uma varredura pela região. Os militares não encontraram o homem e pediram ajuda a familiares e voluntários, que buscaram por matas, estradas de terra e pela Estrada de Gameleiras, na comunidade e de comunidades vizinhas.

O grupo também acionou hospitais e estabelecimentos comerciais, na tentativa de encontrar pistas sobre o paradeiro do idoso. Após dois dias de buscas, ao final da tarde de sexta, ele foi encontrado caído ao chão por um trabalhador que andava perto de uma mata.

Segundo os bombeiros, o trabalhador relatou à família que andava no local quando viu a cachorra. O animal ficou agitado com a presença dele, como se tentasse proteger algo, e chamou a atenção do homem. Neste momento, o homem se aproximou e encontrou o idoso caído no chão, no meio do mato, em estado de debilitação.

Ele estava consciente e sem ferimentos. Os familiares o encaminharam ao hospital para tratamento contra desidratação e hipoglicemia, sem risco de morte.