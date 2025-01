Aproveitar a presença de lideranças do Norte de Minas Gerais em cargos importantes em nível estadual para cobrar e viabilizar recursos para investimentos nos municípios região. Esta é a proposta do novo presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), Ronaldo Soares Mota Dias (PL), o Ronaldinho.



Ele foi eleito por aclamação nesta terça-feira (07/01), encabeçando chapa única. A Amams é uma das maiores associações de prefeitos do interior do estado, reunindo cerca de 50 chefes de Executivos municipais do Norte de Minas. A eleição aconteceu no auditório da sede da entidade.



Prefeito recém-empossado de São João da Lagoa (4,8 mil habitantes), Ronaldo Soares Mota Dias sucedeu o ex-presidente José Nilson Bispo de Sá (PDT), o Nilsinho, ex-prefeito de Padre Carvalho, na Amams. O pai do novo presidente da entidade, Ronaldo Mota Dias, também já presidiu a entidade.



O novo dirigente da associação lembrou que o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite (MDB); e a vice-presidente da ALMG, deputada Leninha Souza (PT), são do Norte de Minas.



“Temos que aproveitar o momento para fazer planos e cobrar melhor atendimento à saúde nos municípios. Temos que pedir também melhoria na educação e na infraestrutura”, disse. “Só poderemos crescer se tivermos obras estruturantes na região”, completou.



Novo presidente do Codanorte



Nesta terça-feira também foi realizada a eleição da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (Codanorte). A entidade reúne 63 prefeitos do Norte e Central de Minas, além do Vale do Jequitinhonha.



A eleição do Codanorte seria disputada por dois candidatos. Mas, horas antes da assembleia geral do pleito, o prefeito de Januária, Maurício Almeida (Podemos), desistiu de concorrer. O prefeito de Joaquim Felício, Miguel Felipe Ferreira de Oliveira (PSD), o Miguelzinho, foi eleito por aclamação como candidato único.



O Codanorte tem como objetivo “promover o desenvolvimento sustentável dos municípios e viabilizar estratégias efetivas na conservação e proteção do meio ambiente”.

Na presidência do consórcio, Miguelzinho substitui ao ex-prefeito de Francisco Dumont, Eduardo Rabelo, que administrou a entidade por dois mandatos e teve como destaque a implantação de sistemas de coleta e tratamento de resíduos sólidos (aterros sanitários) em vários municípios do Norte de Minas, em parceria com os governos Estadual e Federal.



O novo presidente do Codanorte prometeu dar sequência ao trabalho do seu antecessor. “Precisamos continuar os trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo ex-presidente Eduardo Rabelo nas questões ambientais, na destinação correta dos resíduos sólidos e também no tratamento correto da rede de esgoto de todos os municípios, sempre buscando um diálogo com os municípios, com as gestões estadual e federal”, afirmou.

Disputa pelo comando do Samu



No próximo dia 16 deste mês, acontecerá a eleição da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), entidade responsável pela gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região. Foi travada uma forte disputada pelo comando do Cisrun, envolvendo os deputados votados no Norte de Minas.



Foram registradas duas chapas para concorrer à eleição do Samu: uma encabeçada pelo prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil) e outra liderada pelo prefeito de Icaraí de Minas, Gonçalo Magalhães (PT).



Guimarães tem o apoio do deputado federal Marcelo Freitas (União Brasil) e dos deputados estaduais Arlen Santiago (Avante), Gil Pereira (PSD) e Oscar Teixeira (PP). Já Gonçalo Magalhães conta com o aval do deputado federal Paulo Guedes (PT) e do deputado estadual Ricardo Campos (PT).



Na segunda-feira (6/1), foi realizada a eleição da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams), também marcada por queda de braço entre deputados votados na região.

A disputa do Cimams foi vencida pelo prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Moreira (União Brasil), o Tampinha, que recebeu 59 votos, superando o seu adversário, o prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes (PSD), o Zé Aparecido. Adaildo foi apoiado pelo deputado estadual Arlen Santiago (Avante), enquanto Zé Aparecido teve o apoio do deputado federal Paulo Guedes.

