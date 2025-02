Suspeito de assassinato por briga por cerveja em bar é preso em Minas

Um homem, de 58 anos, foi preso depois de ser apontado como suspeito de assassinar um outro homem, de 55, em um bar no município de Dom Cavati, no Vale do Rio Doce. A prisão preventiva ocorreu nessa sexta-feira (21/2).

Segundo a Polícia Civil, no último domingo (16/2), o suspeito estava em um bar com a esposa, na região do Córrego Volta Grande, quando a namorada da vítima derramou cerveja sobre a esposa do homem. O acidente causou uma briga, que resultou em uma ordem para que o suspeito e a companheira saíssem do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos policiais que o suspeito começou a agredir a namorada da vítima. Neste momento, a vítima pegou um canivete na tentativa de defendê-la, mas o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra ambos.

Conforme registros, o homem foi atingido por seis tiros e morreu no local. Já a namorada dele, de 47, não foi atingida. Após os disparos, o suspeito fugiu do bar.

A Polícia Civil iniciou as investigações menos de 24 horas depois do crime e constatou que o homem já era indiciado por tentativa de homicídio. Com o histórico e a fuga, a polícia apresentou ao Poder Judiciário um pedido de mandado de prisão preventiva, que foi aceito.

O homem foi encontrado e encaminhado ao sistema prisional, onde responderá pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

A Polícia Civil segue na investigação para apurar mais detalhes sobre o caso.