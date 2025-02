Criminosos forçaram homem a morder coração arrancado de vítima, diz PC

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o homicídio de um homem, de 31 anos, e a tortura de um jovem, de 23, ocorridos em setembro de 2024, em Paracatu, Noroeste de Minas. A vítima torturada foi forçada a morder o coração do outro homem, arrancado do corpo.

Dois suspeitos, de 18 e 21 anos, foram indiciados por homicídio, tortura, ocultação e vilipêndio de cadáver. O mais velho já foi preso. Um adolescente de 17 anos, envolvido no crime, foi apreendido. A PCMG ainda busca um quarto participante. Os investigados têm passagens por tráfico de drogas e roubo.

O homem de 31 anos era o alvo da ação, pois o grupo, ligado ao tráfico de drogas, suspeitava que ele cometia pequenos furtos na região. O jovem de 23 anos, que estava com a vítima, foi levado, mas acabou liberado.

“Os levantamentos indicaram ainda que a vítima foi assassinada com requintes de crueldade depois de sofrer espancamento intenso em uma casa abandonada. A segunda vítima que sobreviveu foi mantida refém pelos suspeitos e obrigada a presenciar o espancamento da outra até a morte. O jovem ainda teve que carregar o cadáver por longa distância, até uma área de mata”, explicou a PCMG.

Como parte da tortura psicológica, ele foi forçado a morder o coração da vítima. O grupo descartou o corpo em uma cisterna.

Durante o trajeto, o jovem seguiu sendo ameaçado e agredido até que os suspeitos decidiram libertá-lo, mas o intimidaram, alertando que qualquer denúncia resultaria em represálias contra sua família.

