Boi da Manta vai desfilar na Grande BH a partir desta quarta (19/2)

Tradicional atração do pré-carnaval, o Boi da Manta vai às ruas de Vespasiano, na Região Metropolitana de BH, a partir desta quarta-feira (19/2). O bloco fará novos desfiles ainda na quinta (20) e no sábado (22).

O desfile do boi é acompanhado de música de artistas locais, baterias carnavalescas, desfile das crianças e dez barracas de comidas e bebidas. A programação varia de acordo com os dias e a concentração ocorre na Feira Municipal, localizada na Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, 201, no Centro, sempre às 19h.

“É uma festa que encanta muito porque é daqui da região. As famílias antigas, os descendentes dessas pessoas da fazenda [onde surgiu] estão vivos, todos vêm para o centro da cidade. É uma festa muito alegre”, conta Ana Rita Viana, secretária de Cultura de Vespasiano, responsável pela organização do evento.

Ela destaca que a festa conta também com bonecos gigantes vestidos de chita e caricaturas. A população também enriquece a festa com acessórios carnavalescos. Ana Rita afirma que, em média, o público da festa é de 3 mil nos dias úteis e 5 mil aos sábados. Para este ano, a expectativa é de até 7 mil participantes no fim de semana. O valor do investimento na festa não foi informado pela secretária.

O desfile do Boi da Manta é a maneira da população de Vespasiano e região comemorar a folia dessa época do ano, uma vez que não acontece mais na cidade o carnaval nos dias oficiais. Ana Rita explica que isso se dá pelo crescimento da folia na capital mineira, que acaba atraindo a maioria dos foliões.

Como surgiu

A tradição começou como uma brincadeira entre os empregados de engenho de cana-de-açúcar, na antiga fazenda do Barreiro, próxima ao centro da cidade. Após o trabalho, os homens apanhavam mantas e, com elas, cobriam balaios virados para baixo e nas extremidades penduravam caveiras e rabos de boi.

A secretária de Cultura conta que a brincadeira do boi da manta surgiu antes da emancipação de Vespasiano, há 76 anos.

Programação

Dia 19 (quarta-feira)

19h - Desfile do Boizinho e Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

20h - Desfile do Boi da Manta e Bateria Terremoto

21h - Babadan Banda de Rua

22h - Baianeiros

Dia 20 (quinta-feira)

19h - Desfile do Boizinho

20h - Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

21h - Desfile do Boi da Manta, Abner e banda, Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

22h - Bateria Piquinzada

Dia 22 (sábado)

19h - Desfile do Boizinho e Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

20h - Gustavo Junio e banda

21h - Desfile do Boi da Manta e Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

22h - Viviane Bitarães e banda

23h30 - Chama o Síndico

