Mulher tenta salvar filho de afogamento, mas é levada pela correnteza

Uma mulher de 36 anos morreu afogada no Rio Mucuri, em Maravilha, distrito de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nessa terça-feira (18/2). Ela foi levada pela correnteza ao entrar na água para tentar salvar o filho, cuja idade não foi divulgada. O corpo da mãe, natural de Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (19/2).

De acordo com a corporação, a mulher estava em momento de lazer com o marido, de 39 anos, e os dois filhos, quando um deles escorregou de uma pedra e caiu em um ponto mais profundo do rio. Os pais tentaram salvar a criança, mas a mulher foi levada pelas águas e não foi mais vista.

O filho conseguiu ser salvo pelo pai. O sexo e as idades das crianças não foram informados pelos bombeiros. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice