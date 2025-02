Bloco do Pescoção, que homenageia jornalistas, celebra 10 anos

O Bloco do Pescoção, grupo de foliões que homenageia jornalistas e profissionais da comunicação, comemora no próximo sábado (22/2), 10 anos no carnaval de Belo Horizonte. A celebração conta com uma série de atividades: distribuição de mudas, bazar de carnaval, homenagens a jornalistas e sorteio de três caixas de cerveja em lata.

Seguindo sua tradição, a concentração será em frente à Casa de Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, 400, a partir das 13h. A Casa Matriz servirá como ponto de apoio, oferecendo estrutura de alimentação e bebidas para atender aos foliões. As mudas foram doadas pelo viveiro do bloco Boi Rosado, liderado pelo mestre Severino Iabá.

Em entrevista ao Estado de Minas, Eduardo Motta, vice-presidente do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais e coordenador financeiro do bloco, explicou o propósito da homenagem. “O Bloco do Pescoção foi criado para reunir os jornalistas que querem aproveitar o carnaval. Seu objetivo não é ser grande, pois é pensado na terceira idade e nas crianças que os profissionais levam para a folia”.

“A perspectiva é sempre fazer um trajeto pequeno. Ele desce a Rua Álvares Cabral, sobe a Rua da Bahia, vira na Aimorés, pega a Espírito Santo e retorna ao Sindicato (dos Jornalistas)”, esclarece. “Ele sai às 13 horas sem trio elétrico, apenas chão”.

Por que Bloco do “Pescoção”?

A origem do nome se dá ao jargão jornalístico “Pescoção”, que se refere aos jornalistas que trabalham até tarde na sexta-feira para produzir o material do final de semana. “O nome é ‘Pescoção’ por causa da dor no pescoço de tanto trabalhar”, explica Motta.

O que será oferecido em comemoração aos 10 anos de folia?

HOMENAGEM - Esse ano o encontro realiza uma homenagem a três jornalistas respeitadas que faleceram recentemente: Jane Medeiros, Lena Alves e Miriam Gontijo.

RIFA - Pelo terceiro ano consecutivo, o bloco não conseguiu recursos do edital da Prefeitura de Belo Horizonte e resolveu realizar uma rifa de três caixas de cerveja em lata para viabilizar o cortejo.

Cada rifa vale R$ 10 e o interessado pode comprar quantas cotas quiser. O resultado será divulgado no dia do desfile. Para participar, clique aqui.

Quem quiser também pode contribuir via Pix: 31975471148 (Eduardo Mota).

BAZAR - O Bazar é uma atividade que será agregada ao bloco, visando movimentar o carnaval. Começa às 9h e vai até às 13h, início da concentração, atrativo para reunir as pessoas. O evento é voltado aos jornalistas que queiram procurar por peças de roupa, sendo também uma forma divertida de encontrar fantasias para a folia.

PARCERIA ENTRE BLOCOS - O Bloco do Pescoção fará um desfile conjunto com o Bloco Quem Ama Não Mata, criado para lutar contra a violência à mulher. Seguindo o costume, haverá a tradicional coroação da Rainha do bloco. Neste ano, quem será coroada é a empresária e ativista Eliana Piola.

A parceria surgiu em uma conversa entre os coordenadores, que resolveram se juntar para fazer um carnaval unido, já que possuem um público similar.

MÚSICA: A parte musical ainda irá contar com um time que possui história no samba e no carnaval de Belo Horizonte: Cidade Amaral e Ágatha Flora (vocais), Amarildo do Cavaco, Pirata Sete Cordas e Alan Soares (trompete).

O que essa década de celebrações carnavalescas representa para os comunicadores?

“Representa a democracia, a liberdade, os ideais jornalísticos que buscam a verdade e o compromisso com a ética. Muitos jornalistas trabalham no carnaval, então essa é uma forma de celebrar por aqueles que não estão podendo participar”, finaliza o jornalista.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice