Bloco com homenagem a Lulu Santos agita pré-Carnaval de Belo Horizonte

Quando tinha 19 anos, Lulu tocava no grupo Veludo Elétrico, com Fernando Gama e Paul de Castro. Um ano depois, o cantor, ao lado de Ritchie e Lobão, formou a banda Vímana, Mas foi expulso pelo ex-tecladisda do Yes, Patrick Moraz, por não concordar com os rumos que a banda estava seguindo Foto: Flickr Cau Borges