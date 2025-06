Atrizes que rasparam a cabeça em nome dos personagens

Danai Gurira- Conhecida em Hollywood por sua personagem Michonne, na série de TV "The Walking Dead" (2010), a atriz participou de "Pantera Negra"(2018), no papel de Okoye, uma guardiã de Wakanda, líder do grupo de guerreiras reais. Foto: Gage Skidmore/Wikimédia Commons e Divulgação