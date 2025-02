Queixinho põe o pé e a literatura na rua

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um dos primeiros blocos de rua de Belo Horizonte, o Samba Queixinho promete fazer “um grande carnaval, como sempre”. Criado em 2009 por um grupo de amigos que decidiu curtir o feriado na capital mineira em vez de viajar, o bloco “pé na rua” comemora seu 16º carnaval neste ano e com uma grande homenagem: a escritora belo-horizontina Carla Madeira, que participou dos primeiros desfiles do Queixinho e confirmou presença neste ano.



Marcado pela força da bateria, o bloco sempre promoveu ritmos brasileiros através de instrumentos como repiques, surdos, tamborins, caixas e chocalhos. Quem comanda o repertório, cheio de ritmos afro-brasileiros, samba e suas vertentes é o músico e jornalista Gustavo Caetano, fundador do Samba Queixinho. Segundo Caetano, o bloco começou com cerca de 10 pessoas, o que era bastante para a época, mas cresceu tanto que hoje ultrapassa os 150 integrantes.



Com alegria e a expectativa lá em cima, o bloco desfila no domingo de carnaval (2/3), com saída da Casa Fiat, na Praça da Liberdade, às 13h30. Neste ano, os organizadores foram surpreendidos pela falta de patrocínio, implicando a ausência do trio elétrico. Mesmo considerando estranha a falta de investimento e sem tempo de arrecadar valores consideráveis em um vaquinha, Gustavo acredita na força do Queixinho.

“Não será ofuscado pela falta de patrocínio. Será um desfile na raça, com todo o amor do mundo. Será um grande desfile, focado no trabalho de um ano que a gente faz”, diz o mestre da bateria. É ele que fica responsável pelas oficinas de percussão ao longo do ano, de olho na descoberta de novos ritmistas para o bloco, além de contribuir na formação de músicos para o carnaval de maneira permanente.

Gustavo Caetano garante que a raça do Samba Queixinho não será ofuscada pela falta de patrocínio: "Será um desfile com todo o amor do mundo" Leandro Couri/EM/D.A Press



Bateristas são os protagonistas



De acordo com o jornalista, em BH, o bloco é pioneiro nas aulas de percussão. A cada término do carnaval, os integrantes tiram um tempo para descanso e, um mês depois, retornam aos ensaios. Gustavo oferece oficinas e aulas particulares para pessoas interessadas em aprender a tocar os instrumentos de percussão e até disponibiliza os seus, a princípio, para a pessoa conhecer e descobrir com qual sente mais afinidade. Para ele, é o instrumento que escolhe a pessoa.



“Em 2009, havia dois blocos pequenos na cidade, mas nenhum tinha essa intenção de ensinar as pessoas a formar uma bateria de bloco, já com um mestre de bateria na frente para ensinar as pessoas a tocar. A gente foi o primeiro”, relembra. Na época, o músico teve a ideia e saiu na Praça Tiradentes oferecendo aulas, pois acredita que o lema do bloco é que “quem não tem samba no pé, pode cantar”.



Depois de tantos anos e tanta dedicação, Gustavo enxerga os bateristas como os protagonistas do Queixinho. Sem eles, não seria possível andar na rua por seis horas diretas. Com um público fiel, mas que cresce a cada ano, o mestre de bateria convida todos a participar do desfile, que tem sido preparado desde março de 2024. “Quando o carnaval acaba, não é o término do carnaval. É o começo do próximo”, conta Gustavo.



“Uma expectativa imensa, apesar de estranhamente não termos conseguido nenhum investimento para o desfile. São 16 anos de bloco. A bateria está se preparando há um ano para dar o melhor. Tivemos um hiato durante um tempo no carnaval de BH e nosso objetivo é sempre fincar o pé e fazer um grande carnaval para a cidade”, diz.



Tributo a Carla Madeira



Conhecido por homenagear grupos culturais, o Samba do Queixinho homenageará a escritora Carla Madeira. Nascida na capital mineira, a autora do best-seller “Tudo É Rio” e outros livros de sucesso ama carnaval. Na juventude, aproveitava a folia no interior, em cidades como Diamantina e Divinópolis, mas acompanhou o surgimento do bloco belo-horizontino. Agora, Carla retorna ao desfile como homenageada.



“Todo ano o bloco homenageia algum grupo cultural. Neste ano, será a escritora Carla Madeira. Ela, atualmente, é uma das maiores escritoras do Brasil e tem uma ligação com o Queixinho, pois ela tocou dois anos na bateria. Ela curtiu (a homenagem) e vai participar”, disse o fundador do bloco.



Em entrevista ao Estado de Minas, a escritora relembrou o início do bloco e a surpresa e alegria sentidas quando recebeu a notícia da homenagem. De acordo com ela, os integrantes do bloco são “primorosos”, além de tocarem muito bem e serem comprometidos. Ela explicou que antes tocava tamborim e agora está tentando acompanhar os encontros do bloco.



“Já estou recebendo tanta coisa boa, tanta energia bacana. Nos ensaios fui extremamente bem recebida pelo grupo. Com entusiasmo. Acho incrível colocar a literatura no centro. As pessoas fizeram colares com a capa do livro. É um carnaval pé na rua, feito na garra e na alegria”, disse.



Questionada sobre a inserção da literatura no carnaval, Carla contou que acredita que o carnaval não é apenas entretenimento, mas um evento artístico. “Não é atoa que chama samba-enredo. O carnaval conta história, é linguagem, é expressão. É colocar todo um simbólico pra fora. Tem muito a ver com a literatura. Da palavra e da expressão. Carnaval é uma expressão popular, um coletivo poderoso, uma busca por alegria e por encontro”, reflete.



*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz