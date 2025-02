BH registra 3ª maior temperatura do ano nesta terça-feira (18/2)

O calor segue sem dar trégua em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (18/2), a capital mineira teve a terceira maior temperatura de 2025. A máxima de 34,1ºC foi registrada pela Defesa Civil Municipal por volta das 14h40, na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova.

De acordo com a Defesa Civil, o maior índice registrado neste ano foi em 21 de janeiro, quando os termômetros atingiram 34,4ºC. A segunda maior temperatura na capital mineira foi em 22 de janeiro, com 34,3ºC.

Para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais alta registrada em BH nesta terça-feira (18) foi de 33,8ºC, na estação no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital. Na Pampulha, a máxima foi de 33,1ºC.

Na estação meteorológica do Cercadinho, houve falha no sistema de transmissão dos dados meteorológicos e as máximas no local não foram registradas até a publicação desta matéria.





Veja as máximas

Confira as maiores temperaturas de 2025 em Belo Horizonte de acordo com a Defesa Civil Municipal

1ª 21/01/2025 15h00 - 34,4ºC

2ª 22/01/2025 14h00 - 34,3ºC

3ª 18/02/2025 14h40 - 34,1ºC

4ª 20/01/2025 15h00 - 33,7ºC

5ª 23/01/2025 14h00 - 33,7ºC

6ª 17/02/2025 15h00 - 33,2ºC

7ª 18/01/2025 16h00 - 32,9ºC

8ª 19/01/2025 14h20 - 32,9ºC

9ª 25/01/2025 14h10 - 32,6ºC

10ª 14/02/2025 13h20 - 32,1ºC

11ª 17/01/2025 15h40 - 32,0ºC

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (19/2), o calor deve persistir em BH e no estado. De acordo com o Inmet, uma extensa massa de ar quente favorece o tempo estável com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões de Minas Gerais.

Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 19 °C e a máxima de 33 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde. No Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, as temperaturas seguem altas com máxima na casa dos 38ºC.