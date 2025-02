Calorão: cidade de MG aparece no top 10 entre as mais quentes do Brasil

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

A semana começou com temperaturas elevadas na maior parte das cidades de Minas Gerais. Apesar de não estar oficialmente sob uma onda de calor, um município do estado ficou entre os mais quentes do país nesta segunda-feira (17/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, registraram 38,6°C, a oitava maior temperatura nesta segunda-feira, de acordo com os dados do Inmet. A cidade ficou atrás de cinco municípios do Rio de Janeiro, um de São Paulo e outro do Espírito Santo, estados que vêm registrando temperaturas acima dos 40°C. A localidade mais quente do país foi Niterói, no Rio de Janeiro, que registrou a máxima de 42°C.

De acordo com o Inmet, uma extensa massa de ar quente que cobre o Brasil Central está favorecendo o tempo estável com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões de Minas Gerais. No entanto, a condição em no estado ainda não configura uma onda de calor. De acordo com o órgão, para que o fenômeno seja registrado seria necessário que as temperaturas ficassem 5°C acima da média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos.

As temperaturas também seguem elevadas em Belo Horizonte. Nessa segunda (17/2), a capital mineira registrou a quinta maior temperatura do ano, com 33,2°C. Para esta terça-feira (18/2), o Inmet prevê que as temperaturas devem se manter elevadas em todo o estado de Minas Gerais. Conforme o órgão, no Norte e no Vale do Jequitinhonha, as máximas podem chegar à casa do 39°C. Já em Belo Horizonte, a temperatura deve ficar na casa dos 31°C a 33°C

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Veja as cidades mais quentes do país



Niterói,(RJ): 42.2

Silva Jardim, (RJ): 42.0

Rio de Janeiro, Marambaia, (RJ): 41.3

Seropédica, Ecologia Agrícola (RJ): 41.1

Duque De Caxias, Xerém (RJ): 40.3

Iguape (SP): 40.0

Alegre (ES): 39.5

Araçuai (MG): 38.6

Alfredo Chaves (ES): 38.5

Cambuci (RJ): 38.4

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): segunda-feira (17/2)