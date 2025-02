Vídeo: preso motorista bêbado que invadia a contramão na BR-040

Um motorista, de 54 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de ser flagrado dirigindo embriagado na rodovia BR-040, em Três Marias, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa segunda-feira (17/2).

A PRF recebeu uma denúncia de outro motorista, que flagrou a direção perigosa e fez registro em vídeo. Nas imagens, é possível ver o motorista dirigindo em zigue-zague na via, desde a altura do município de Felixlândia.

O vídeo também mostra o motorista com a mão esquerda para fora do carro em alguns momentos, enquanto o veículo atingia a contramão da via.

Os policiais abordaram o veículo na altura do quilômetro 284, próximo a Três Marias, e constataram que o motorista estava visivelmente embriagado ao volante. Ele admitiu ter consumido cerveja, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. No veículo, os agentes também encontraram uma lata de cerveja e caixas de medicamentos.

O motorista recebeu um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, foi multado, preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária em Três Marias. Já o carro foi recolhido e encaminhado ao Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).