Bandidos sequestram caminhoneiro e roubam carga no Anel Rodoviário de BH

Um caminhoneiro, de 24 anos, foi sequestrado e a carga do caminhão roubada após abordagem violenta enquanto o veículo acessava o Anel Rodoviário ao sair da Avenida Amazonas, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (17/2). Ele foi liberado no Bairro Olhos D'água, depois de 1h30.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem relatou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que, por volta das 21h30, entrou na alça do Anel Rodoviário por uma subida, em velocidade baixa, quando viu um carro Chromos de cor escura chegar perto.

De acordo com ele, dois indivíduos encapuzados desceram do veículo com armas nas mãos e o abordaram pelo lado do motorista. Os bandidos obrigaram que ele descesse, colocaram um pano em sua cabeça e o assentaram no banco traseiro do carro, sem que ele pudesse identificar os suspeitos.

Ainda conforme a vítima, ele foi mantido em cárcere por uma hora e meia, até ser liberado em uma rotatória do Anel Rodoviário na altura do Bairro Olhos D’água, próximo ao Shopping BH Outlet, na Região do Barreiro.

O caminhão transportava uma carga de macarrão e seguia sentido Vitória, com destino à cidade de Caratinga (MG), na Região do Vale do Rio Doce. Toda a carga e o celular do caminhoneiro foram roubados.

A ocorrência foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, que segue com as investigações.