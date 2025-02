Terceira onda de calor do país em 2025 atinge Minas nesta semana

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Minas Gerais enfrenta uma onda de calor a partir desta segunda-feira (17/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é a terceira que atinge o país neste ano e a primeira no estado. No entanto, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, esta não é a primeira onda em Minas. As temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média no estado mineiro.

Segundo o Inmet, além de Minas, os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e a Bahia enfrentam a condição climática, devido a uma massa de ar quente e seco, que já vem atuando desde os últimos dias em áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste e ganhou força nesse domingo (16).

Conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade. De acordo com a Climatempo, a onda de calor em Minas deve persistir até a próxima segunda-feira (24).

Mapa da Climatempo indica localidades que serão atingidas por onda de calor Climatempo

Para as áreas de produção agrícola serão dias com predomínio de tempo seco e altas temperaturas, mas apesar de enfrentar um calorão, algumas localidades do estado podem registrar pancadas de chuva de forma isolada com pouco efeito na diminuição do calor.

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado nas regiões do Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado. A máxima pode chegar a 38ºC. Já em Belo Horizonte, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e máxima prevista é de 33ºC.

Ondas de calor em 2025

Esta é a terceira onda de calor no país desde o início de 2025. A primeira onda de calor ocorreu entre os dias 17 e 23 de janeiro e a segunda, entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas no Rio Grande do Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a segunda onda, foi emitido um alerta de grande perigo pelo Inmet, que persistiu até a última quarta (12), abrangendo também áreas de Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, as temperaturas máximas ultrapassaram os 40°C em vários municípios. Na capital, Porto Alegre, a temperatura máxima chegou a 39,3°C.