Carnaval BH: marca aposta em gelos saborizados para drinques

Para o carnaval que se aproxima de Belo Horizonte, nada cai melhor do que ter em mãos um drinque sempre gelado – ou que ao menos sobrevivesse ao calor da folia, sem esquentar tão rapidamente. Melhor ainda, seria poder colocar gelo em qualquer bebida (até na cerveja) sem deixá-la aguada. Graças a fábrica Coco Leve, invenção da dupla Pedro Henrique e Pablo Lima, tudo isso é possível.

A marca de gelos saborizados está no mercado desde 2018, quando dentro da própria casa, Pedro teve um insight: viu um barman abrindo com uma faca uma caixinha estilo tetra pak de água de coco congelada para colocar em um drinque, o que se tornou hábito entre muitos jovens. Foi ali que a empresa, de Atibaia, no interior de São Paulo, decidiu inovar, e começar a desenvolver gelos “inimigos do fim”.

Os gelos da Coco Leve prometem durar três vezes mais, garantindo uma bebida gelada por muito mais tempo, quando comparado ao gelo tradicional, e ainda potencializam os sabores. Ao ser colocado no copo, por exemplo, o bloco retangular atinge uma temperatura entre 2°C e 0°C em menos de um minuto.

“Nossos gelos também não deixam a bebida aguada, pois, conforme derrete, em vez de diluir a bebida, ele agrega mais sabor a ela”, afirma o fundador da fábrica Pedro Lima. A explicação disso é que quanto mais rápido se dá o congelamento, mais lentamente ocorre o descongelamento.

A solução é perfeita para evitar o perrengue com cerveja quente durante as festividades. O gelo específico para a bebida dá um toque de sal e limão, sem diluí-la. Além disso, a água se desprende com a mistura de limão com sal, gerando uma cremosidade parecida com a da cerveja. Assim, não interfere na concentração. Apesar da estranheza inicial, o sabor foi um sucesso, inclusive consagrado no prêmio Scanntech, entre as 13 maiores inovações do varejo alimentar brasileiro em 2024.

Para a folia deste ano, a Coco Leve lançou, há pouco mais de um mês, nova aposta de gelos em colaboração com a marca Beats. “Os novos sabores serão: frutas cítricas para combinar com Beats Senses; limão, gengibre e hortelã para combinar com Beats GT; limão e framboesa para combinar com o último lançamento Beats Red Mix”, destaca Pedro.

Outro sabor que vai refrescar o público no carnaval é o gelo de Gengibre e Hortelã, fruto da parceria com a Xeque Mate. “Além desses, continuamos com nossos sabores água de coco, maracujá, morango, melancia, maçã verde, limão e laranja que permitem diferentes combinações e trazem praticidade para o folião”, acrescenta o fundador.

Onde posso encontrar os gelos saborizados?

No carnaval de BH, os produtos da marca podem ser encontrados em redes de supermercados como Super Nosso, Atacadão e rede ABC, além de adegas e lojas de conveniências. Também é possível adquirir por meio das plataformas digitais como Zé Delivery e Ifood.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





"O carnaval é um dos períodos mais importantes para o consumo de nossos produtos e, com isso, estimamos faturar R$ 35 milhões durante a temporada de carnaval", conclui Pedro Lima.

Serviço

Coco Leve (@coco.leve)

(11) 97109-9688

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck