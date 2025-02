Dia Mundial da Nutella: 6 lugares em MG para comer o creme de avelã

Esta não é uma simples quarta-feira. Hoje (5/02) comemora-se o Dia Mundial da Nutella. O creme italiano de avelã com chocolate mais querido do Brasil e do mundo ganhou um dia para chamar de seu desde 2007. Então, essa é uma data para que todos os amantes da receita possam “expressar” sua paixão pelo creme (e ter uma ótima desculpa para se deliciar).

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!



Pensando nisso, algumas marcas estão disponibilizando promoções com produtos que tem como ingrediente principal a Nutella. Confira seis lugares em Belo Horizonte e região metropolitana para celebrar a data:

1. Espetacular Doceria - Ateliê de Pâtisserie

Na Espetacular Doceria, na compra de uma fatia do bolo "4 Leites com Nutella", o cliente ganha dois macarons de Nutella Instagram/Reprodução

Na compra de uma fatia do bolo “4 Leites com Nutella”, o cliente ganha dois macarons de Nutella no Espetacular Doceria. O valor da fatia é de R$ 24 e a promoção vale apenas por hoje (5/02), para consumo em loja.

Endereço: Rua Grão Pará, 629 - Santa Efigênia

Telefone: (31) 2535-0790

Instagram: @espetacular_doceria

2. T.T Burger

'Sacode de Nutella', milkshake de 400ml da rede T.T Burger sai de brinde na compra dos sanduíches 'T.T. Burger' ou 'Futuro T.T' T.T Burger/Reprodução

Na compra de um hambúrguer T.T. Burger (R$ 59,90) ou um Futuro T.T, opção vegetariana (R$ 59,90), você ganha de brinde um “Sacode de Nutella” de 400ml, milkshake famoso da casa. A receita desenvolvida pelos chefs Thomas Troisgros e Rafael Cavalieri promete “cremosidade e sabor na medida certa”.

A promoção é válida tanto em lojas físicas quanto para pedidos feitos pelo IFood.

Endereço: Rua Andaluzita, 13 Carmo - Sion

Telefone: (31) 99963-7530

Instagram: @t.t.burger

3. Mr. Cheney

A loja de cookies Mr. Cheney está com preços promocionais para itens do cardápio que realçam a Nutella em suas receitas.

O “Cookie Sandwich” - dois cookies clássicos (sabores diversos) recheados com sorvete, o creme de avelã ou doce de leite. sai a partir de R$ 20,50 (85g) ou a partir de R$ 33,50 (165g). Já o “Cookie BOMB”, feito com cookie Chocolate Chips ou Double Chocolate e recheio de Nutella custa a partir de R$ 23,50.

A loja de cookies Mr. Cheney, selecionou para preços promocionais, itens do cardápio que realçam a Nutella em suas receitas Mr. Cheney/Reprodução

Já o “Cookie com cobertura de Nutella” é um cookie clássico, disponível nos sabores chocolate chips, chocolate chips, with macadamia, oatmeal raisin, double chocolate, triple chocolate, white chocolate chips, white chocolate chips with walnuts, brownie cookie, decorated cookie, com cobertura adicional de Nutella. Os preços são a partir de R$ 22,30.

Duas unidades de “American Pancakes”, panquecas com cobertura de Nutella, saem por R$ 24,80. Três unidades saem no valor de R$ R$28,30. Três unidades do “Pão de queijo com Nutella” custam R$ 15,80, seis unidades são R$ 20,80.

Waffle de massa de pão de queijo com cobertura adicional de Nutella custa a partir de R$ 15,80. O “Mud Frappé”, uma bebida gelada feita com o creme de avelã, sorvete de creme e café blend do Mr. Cheney, está a partir de R$ 24,50. Um “Mocha”, bebida quente feita com café blend Mr. Cheney, creme de avelã e leite está a partir de R$ 18,50.

Lourdes

Av. Olegário Maciel, 1600

Telefone: (31) 2514-9386

Santa Efigênia

Av. dos Andradas, 3000

Telefone: (31) 2514-8505

Belvedere

Rodovia BR 356, 3049 Loja 17J Portaria N (BH Shopping)

Telefone: (31) 3646-0373

Instagram: @mrcheneyoficial

4. Mini Kalzone

Em parceria com a Nestlé, especialmente para esta data, a Mini Kalzone, apresenta uma versão doce de seus carros-chefes: o kalzone mega recheado com Nutella. O “Kalzone de Nutella” custa R$ 10,50.





No Dia Mundial da Nutella, carro-chefe da Mini Kalzone ganha versão doce: o 'Kalzone Nutella' Mini Kalzone/Reprodução

Contagem

Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral (Shopping Contagem)

Belo Horizonte

BR-356, 3049 - Belvedere (BH Shopping)

Instagram: @minikalzone

5. American Cookies

A American Cookies também entrou na comemoração. O Cookie Sandwich (a partir de R$ 40 ou a versão mini, a partir de R$ 20) está disponível nos sabores Brownie, Ao Leite ou Red Velvet, com opções de recheio de Nutella, Ovomaltine Cremoso ou Doce de Leite, além de bola de sorvete cremosa.

Marca American Cookies tem como item do cardápio o 'Mini Cookie Sandwiche', a partir de R$ 20 American Cookies/Reprodução

Os Cookies Especiais estão a partir de R$ 19. As versões com Nutella são: cookie de baunilha com pedaços de chocolate ao leite e ultra recheio de creme de avelã; “Eclipse”, cookie de cacau com pedaços de chocolate meio amargo e ultra recheio de brigadeiro de leite ninho com creme de avelã; e ainda Red Velvet Nutella, cookie vermelho de cacau com pedaços de chocolate ao leite e ultra recheio de creme de avelã.

A rede tem unidades em BH, Uberlândia e Nova Lima. Os pedidos também podem ser feitos via delivery, pelo app do iFood.

Belo Horizonte

Telefone: (31) 98337-9307

Uberlândia

Av. Bélgica, 1220, Tibery (Shopping Pátio Sabiá)

Telefone: (34) 99824-9904

Nova Lima

Rua Ministro Orizombo Nonato, 215, Vila da Serra

Telefone: (31) 98254-4253

Instagram: @americancookiesbrasil

6. Mundo Di Chocolate

A loja de fondues express e outros doces à base de chocolates nobres Mundo Di Chocolate selecionou itens do menu que são feitos com o creme de avelã para comemorar a data. Os fondues estão a partir de R$ 12,90. As opções variam entre a “Clássica”, com frutas da época e cobertura de chocolate, “Brownie”, com frutas da época, cobertura de chocolate e pedaços de brownie e o sabor “Ice”, com frutas da época, cobertura de chocolate e bola de sorvete.

Mundo Di Chocolate, no Dia Mundial da Nutella oferece opções com o creme de avelã e frutas frescas Mundo Di Chocolate/Reprodução

Tem também o “Brownie com Sorvete”, a partir de R$ 13,90, uma generosa fatia de brownie servido com bola de sorvete e cobertura de chocolate. O “Açaí Ninho com Nutella”, com frutas, a partir de R$ 13,90, com leite ninho, nutella e frutas.

Em Minas Gerais, a franquia tem duas unidades. Uma em Uberaba e outra em Uberlândia. Além do consumo, os pedidos podem ser feitos pelo aplicativo do iFood.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uberaba

Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito (Uberaba Shopping)

Uberlândia

Av. João Naves de Ávila, 1331 - Tibery (Center Shopping Uberlândia)

Av. Paulo Gracindo, 15 - Morada da Colina (Uberlândia Shopping)

Instagram: @mundodichocolateoficial

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino