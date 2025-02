Festival promove banquete medieval neste fim de semana em BH

Cosplay, atrações musicais, atividades, artesanatos, comidas e bebidas, tudo isso imerso na cultura medieval e viking. Essas serão as atrações da segunda edição do Valin Festival Medieval, que será realizado neste fim de semana (08/2 e 09/2), das 11h às 22h, no Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte. A entrada é gratuita.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

Não só de fantasias se faz um festival geek: queijos, cachaças, mel, temperos, doces, drinques alcoólicos temáticos, carnes defumadas, pizzas artesanais e pratos diversos são alguns dos itens que vão compor a “parte gastronômica” da festividade.

Cecília Oliveira, uma das organizadoras do evento, conta sobre a experiência de programar duas edições do festival: "Organizar o Valin é sempre um desafio, mas é sempre muito gratificante. A primeira edição nos surpreendeu muito. Fizemos de maneira despretensiosa, não imaginávamos que seria um sucesso tão imediato", relembra.

Alguns dos chefs presentes são: Daniel Dalcin, do restaurante Pescador, que vai preparar a “Moqueca Medieval de Peixe e Frutos do Mar “, com especiarias como açafrão, páprica doce, ervas finas, tomilho e salsinha. O chef Leandro Henrique, do restaurante Bardô BH, apresenta o “Neandertal”, coxa de peru assada acompanhada de espiga de milho verde e batata rústica ao molho de mostarda e mel. Ambos os pratos custam R$ 39,90.

Já os chefs Richard e Maria Cristina Andrich, do Quatro Cantos de Minas, vão preparar o “Sanduíche do Rei”, pão de sal, carne desfiada de boi, maionese, tomate e alface, por R$ 25. Os chefs também oferecerão o “Drink Medieval de Mexerica”, bebida feita com licor de mexerica, água tônica com ou sem cachaça e gelo. A bebida tem o valor de R$ 20.

Drinques temáticos

Falando em drinques, outra opção é visitar o Pimentas Severino's e experimentar o “Elixir dos Templários”, do bartender Rafão Reis. “Um drinque secreto e poderoso, em homenagem aos cavaleiros templários”, feito com pimenta Carolina Reaper e com cachaça, em homenagem aos cavaleiros templários. A bebida tem o valor de R$ 25.



Criação do restaurante Pimentas Severino´s, o drinque 'Elixir dos Templários' promete ser uma bebida 'forte e poderosa' Denilson/Divulgação

Outra opção é o "Poção da Bruxa da Floresta", drinque à base de vinhos e especiarias, das chefs Cláudia Lobo e Elisa Cunha. No mesmo restaurante, o Origem Caipira, também será possível encontrar o "Paella do Caçador", prato feito com arroz de pato com carnes variadas e carré de costelinha (corte especial da costela suína que inclui os ossos inteiros e a carne ao redor). A bebida custa R$ 29,90 e o prato individual sai no valor de R$ 55. O prato individual pequeno é R$ 39.

Para quem procura um lanche, a chef Rita Athadeu, do Rita Café, oferece a "Empada Bárbara", uma empada diferente, com joelho de porco acompanhado de milho, mostarda, mel e alho confitado O preço é de R$ 15.

O restaurante Butiquim Origem, cujo chef responsável é Juliano Caldeira, servirá dois pratos, ambos no valor de R$ 39,90. No sábado, o prato será o “Turbacon”, leitão desossado recheado com bacon, lombo de porco, frango e calabresa.

Já no domingo, o prato será o “Sorvete de Joelho”, croquete de joelho de porco recheado com queijo, servido na casquinha de sorvete. Acompanha molho barbecue.

Massa medieval

No restaurante Cantina Renata Castro, a chef Bárbara Castro vai preparar o prato “Massa da Taverna Medieval”, tagliatelle artesanal com stinco de maiale (carne de porco) ao molho de cerveja, preparado com ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados. O valor é R$ 62.

O restaurante Sorvete Amigo vai ficar por conta da sobremesa: “Torta Cubana” é feita com sorvete de banana flambada e chocolate, compota de banana, brownie de chocolate, calda artesanal e farofa crocante, por R$ 41. O chef responsável é o João Luís Dias Cornélio.

O Valin Festival Medieval é um evento para toda a família e para todas as idades. "Esperamos receber um público maior (do que na primeira edição), tanto pessoas que já estão acostumadas com o meio medieval quanto pessoas que não tiveram nenhum tipo de contato. É uma oportunidade para essas pessoas se conhecerem e se divertirem com a gente", convida a organizadora do festival.

Apesar de gratuito, os ingressos precisam ser reservados no site.

Desafio da Pimenta

No domingo (9/2), vai rolar o Desafio da Pimenta. Aquele que comer a maior quantidade de pimentas (as mais ardidas do país e do mundo) leva um item de cada da loja patrocinadora do evento, a Pimentas Severino´s e mais R$ 200. O segundo lugar, ganha um kit nuclear (com três geleias de abacaxi de 60ml com pimenta Carolina Reaper nos 3 níveis de ardência suave, intenso e forte, 1 molho de pimenta de 50 ml, 1 pimenta na cachaça de 80 ml e 1 capsaicina nível 95% de concentração com 10 m) da mesma loja e o terceiro, uma pimenta gourmet Violation.

Para participar, são três regras a serem seguidas: é necessário ter 18 anos ou mais no dia do festival, ter a certeza de não ser alérgico à pimenta e preencher uma ficha de inscrição. Todos os participantes ganham certificado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Mercado de Origem

Endereço: Rua Adriano Chaves Matos, 447 - Olhos D’Água

Instagram: @mercadodeorigem

Telefone: (31) 98421-2848

Funcionamento: quarta, quinta e domingo, das 14h às 20h; sexta e sábado, das 12h às 22h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/festival-medieval-no-mercado-de-origem/2769081

Site: https://mercadodeorigem.com.br/

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino