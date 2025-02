Blocos agitam primeiro dia de carnaval em Belo Horizonte

O carnaval de Belo Horizonte começou oficialmente neste sábado (15/2) e, já no primeiro dia, os foliões foram às ruas da capital para prestigiar blocos tradicionais e também os que estão chegando agora, como o Bloco Hahaha, que deixou as alas dos hospitais e ganhou as ruas do Bairro Santa Tereza, na Região Leste.

O grupo ocupou a Praça Duque de Caxias com atrações de palhaçaria e cortejo musical. Fernando Oliveira, o palhaço Pirilampo do Sertão, celebrou a adesão dos foliões. “Eu que organizei essa bagunça. Valeu a pena cada gota de suor para ver a alegria e diversão do público. A partir da semana que vem levaremos esse cortejo para os hospitais”, disse. A concentração começou às 9h e a dispersão às 12h. A organização estima que 400 pessoas estiveram no local.

“O riso é o melhor remédio e a alegria cura”, afirmou Oliveira. O Hahaha é o primeiro bloco de carnaval de BH formado por palhaços e já realiza atividades com palhaçaria nos hospitais e centros de saúde há 10 anos. O cortejo de carnaval continua nos meses de fevereiro e março nos hospitais HC-UFMG, Santa Casa, João Paulo II, João XXIII, Baleia, Hospital de Transição Paulo de Tarso e Cidade Ozanam.

Raíssa Fernandes é colaboradora no Hospital da Baleia e chegou cedo no bloco para prestigiar o grupo. “Eu estou amando. Viemos prestigiar, eles são excelentes, fazem um trabalho maravilhoso. Chegamos de manhã e estamos firmes aqui. É muito bom, se tiver ano que vem, nós viremos”, disse.

Ela levou a filha Maria Alice para aproveitar a folia em família. “Eu gostei de tudo, mas gostei mais dos palhaços”, contou a pequena, que estava fantasiada de princesa. A mãe, por sua vez, entrou na onda da palhaçaria e até pintou o nariz com um círculo vermelho.

A sede do instituto, fundado em 2012, está situada no Santa Tereza, o que justificou a escolha do local para o primeiro desfile de rua do bloco. “Vamos estar também nas ruas do bairro Santa Tereza, que é a nossa casa, fortalecendo ainda mais esse lugar”, disse Fernando Oliveira.

Tchanzinho Zona Norte

Ana Flávia Costa não perde uma edição do tradicional Tchanzinho Zona Norte, que reúne anualmente centenas de foliões nas ruas do Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha. Neste sábado, o grupo se reuniu para tocar sucessos do axé e, claro, com destaque para a banda É o Tchan.

“Tem muita música dos anos 90, a gente vem para dançar. Eu fico por aqui na Zona Norte, no Tchanzinho, e depois escolho um ou outro durante o carnaval para acompanhar também", disse.

A inglesa Zoe Newton está no Brasil pela terceira vez e escolheu Belo Horizonte para passar o primeiro carnaval. “Eu gosto da atmosfera, da vibe e das bebidas”, contou à reportagem segurando uma lata de Xeque-Mate, bebida destaque do carnaval belo-horizontino.

Mais blocos



Hoje (16/2), o bloco Seu Vizinho saiu às 10h da Praça do Cardoso, no Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital. No mesmo horário, o Juventude Bronzeada ocorreu na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade. Também às 10h, o grupo Volta Belchior se reuniu no Galpão 54, no Bairro Lagoinha. Com vestes medievais elaboradas e fortes referências ao teatro, às 15h o bloco Corte Devassa segue cortejo na Praça da LIberdade, em frente ao Memorial Vale, na Região Centro-Sul.