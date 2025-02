Blocos e escolas de samba de BH vão ganhar mais R$ 1,5 milhão da prefeitura

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Na véspera do inicio do período oficial do Carnaval em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou o investimento extra de R$1,5 milhão para os blocos que tomarão conta da cidade nas próximas semanas. Segundo o Executivo, a expectativa é de atrair seis milhões de foliões.

Segundo o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), a verba será um "plus" na premiação das escolas. Os blocos selecionados no edital da prefeitura também serão contemplados. O objetivo é melhorar a experiência da festa para a população.

"Os blocos que fazem o carnaval acontecer, são eles que levam movimento para a rua. A gente tem que dar conforto qualidade e segurança para as pessoas que vão para a rua, então melhorar a presença do bloco era muito importante", disse Damião.

Durante a coletiva, não foi detalhado como o aporte será distribuído entre os blocos.

