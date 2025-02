Onda de calor: busca por ar-condicionado dispara no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas últimas semanas, a população de alguns estados brasileiros vem enfrentando uma onda de calor com temperaturas intensas. Em alguns pontos de São Paulo as temperaturas máximas devem chegar a a 35ºC diariamente, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na última quarta-feira (12), o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) registrou um recorde no consumo diário de energia. Na data, a temperatura de São Paulo chegou a bater 33°C e o operador registrou uma demanda de energia de 93.813 MW médios. No Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 38,1°C.

As altas temperaturas no país passaram a ser registradas ainda em janeiro. No mês, o Magazine Luiza registrou um crescimento de 106,8% nas compras de ar-condicionado e ventiladores em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo levantamento feito pelo Buscapé, plataforma que funciona como um assistente de compras, em fevereiro, a busca por climatizadores de ar tiveram um crescimento de 144% em comparação com o mesmo mês do último ano.

A pesquisa indicou também que, em São Paulo, houve um aumento de 43% na procura por ventiladores entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Com relação aos climatizadores, o crescimento foi de 105%

Na Fast Shop, apenas em fevereiro, as venda de ar-condicionado aumentaram em 84%. Em janeiro, a empresa registrou também um aumento de mais de 51% nas buscas e 59% nas vendas.

Na Amazon, as visitas à categoria de ar-condicionado no primeiro mês de 2025 cresceram 520% em relação a dezembro. Entre os dias 12 e 25 de janeiro, a empresa também registrou um aumento de vendas de ventiladores e climatizadores de 223% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Casas Bahia registrou que as vendas de ar-condicionados triplicaram em comparação a dezembro. Os ventiladores contaram também com uma explosão de vendas e com um 115% de aumento nas buscas. Os ares de janela contaram com um aumento de 700% em sua procura, somando as vendas das lojas físicas e do ecommerce.

Dicas de consumo

A Enel indica que é necessário que os consumidores façam uso consciente de energia elétrica para garantir a economia financeira e o cuidado com o meio ambiente. Com relação ao ar-condicionado, é recomendado:

- Instalar o aparelho em local arejado, com boa circulação de ar

- Evitar áreas expostas ao sol e manter os filtros limpos para não forçar o aparelho a trabalhar

- Evitar o frio excessivo, regulando a temperatura em cerca de 23 graus

- Manter portas e janelas fechadas para evitar que o ar frio escape

- No momento da compra, escolha modelos que apresentem bons índices de eficiência energética. Aparelhos com o Selo Procel/INMETRO de economia de energia são os ideais

- Não desligar o o ar condicionado do disjuntor, utilizando sempre o botão específico do próprio aparelho

A empresa apresenta também um simulador de consumo que permite calcular os gastos a partir da sinalização de quais eletrodomésticos existem em cada cômodo e tempo de uso.

Como economizar?

Chuveiro



É recomendado tomar banhos rápidos na temperaturas mais baixas, já que isso pode ajudar a economizar cerca de 30% na conta de luz. Se possível, é indicado que os consumidores tomem banhos nas horas mais quentes do dia.

Geladeira

É necessário manter a borracha de vedação em bom estado e evitar abrir a porta com frequência. A parte traseira da geladeira nunca deve ser utilizada para secar roupas ou sapatos, pois isso pode danificar o equipamento e aumentar o consumo de energia.

Televisão

O consumidor deve evitar deixar a televisão ligada sem ninguém assistindo e é importante programar o timer para desligamento automático.

Computador

Para reduzir o desperdício de energia, o computador deve ser desligado completamente após 2 horas de inatividade, e o monitor, após 15 minutos.

Iluminação

Aqueles que conseguirem devem trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, uma vez que essas consomem até 80% menos energia, são mais eficientes e aquecem menos o ambiente.

Máquina de lavar e secadora

A máquina de lavar e a secadora devem ser sempre utilizadas com a capacidade máxima, evitando a função de água quente.

Segurança

Aqueles que vão aproveitar o período de calor para viajar também devem tomar alguns cuidados com a segurança elétrica. A Enel recomenda que os consumidores desliguem os aparelhos eletrônicos das tomadas, uma vez que esses aparelhos podem entrar em curto e causar incêndio caso haja alguma alteração na rede elétrica.

Com relação às crianças, é importante estar atento para que elas não se aproximem da rede elétrica. Além disso, fios e extensões devem ser mantidos fora de seu alcance.