Com a chegada do verão, o uso do ar-condicionado se mostra como uma alternativa para enfrentar as altas temperaturas. Apesar disso, o consumo de energia gerado pelo equipamento leva muitas pessoas a reduzir ou evitar seu uso.

Diante desse cenário, Leandro Medeiros, coordenador de assistência técnica da Fujitsu General do Brasil, uma multinacional japonesa presente no país há 44 anos, compartilhou dicas práticas para um uso mais econômico do ar-condicionado. As orientações demonstram que, quando utilizado corretamente, o equipamento pode ser um aliado eficaz no calor, sem comprometer o orçamento.

Entre as práticas recomendadas para reduzir o consumo de energia do ar-condicionado sem abrir mão do conforto, destacam-se:

Limpeza do filtro : um filtro sujo reduz a eficiência do equipamento, exigindo mais energia para resfriar o ambiente. É recomendada a limpeza a cada duas semanas para evitar desperdício de eletricidade.





: um filtro sujo reduz a eficiência do equipamento, exigindo mais energia para resfriar o ambiente. É recomendada a limpeza a cada duas semanas para evitar desperdício de eletricidade. Manutenção da área externa : a unidade externa deve estar desobstruída e protegida do sol direto, o que favorece uma melhor troca de calor e evita o consumo excessivo de energia.





: a unidade externa deve estar desobstruída e protegida do sol direto, o que favorece uma melhor troca de calor e evita o consumo excessivo de energia. Fechamento das cortinas : durante o verão, manter as cortinas fechadas reduz a entrada de calor direto, diminuindo a necessidade de resfriamento adicional.





: durante o verão, manter as cortinas fechadas reduz a entrada de calor direto, diminuindo a necessidade de resfriamento adicional. Ajuste da temperatura: configurar o ar-condicionado entre 22°C e 26°C, conforme as normas de conforto térmico, proporciona equilíbrio entre bem-estar, eficiência energética e saúde. A temperatura ideal pode variar de acordo com o ambiente e a atividade realizada.



O ar-condicionado como aliado no verão

Para Leandro Medeiros, o uso adequado do ar-condicionado é essencial para enfrentar o calor extremo de forma segura. Ele destaca que o equipamento proporciona conforto e ajuda a prevenir problemas de saúde causados pelo calor. “É importante valorizar a eficiência energética dos produtos. Tecnologias como o sistema Inverter podem reduzir o consumo de energia em até 49% em comparação com outros modelos do mercado”, afirma.

Além disso, os modelos da Fujitsu General do Brasil utilizam o gás-refrigerante R-32, que é menos nocivo ao meio ambiente e tem impacto zero na camada de ozônio. “Oferecer produtos que equilibram economia, eficiência e sustentabilidade é fundamental para ajudar os consumidores a enfrentarem o verão de forma consciente e econômica”, conclui Medeiros.

Website: https://www.fujitsu-general.com/br/