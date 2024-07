Carla Madeira se reúne com Tatiane Levy, na Livraria da Rua, para lançamento do novo livro de Tatiana, "Melhor não contar", da editora Todavia

Na última quinta-feira (06/07), na Livraria da Rua, ocorreu um encontro entre duas importantes autoras brasileiras: a mineira Carla Madeira e a carioca Tatiana Salem Levy. O evento foi marcado pelo lançamento do novo livro de Tatiana, "Melhor não contar", da editora Todavia.

Durante o evento, Carla Madeira e Tatiana Salem Levy participaram de um bate-papo explorando os temas centrais de "Melhor não contar" e refletindo sobre o impacto da obra na literatura contemporânea. Em particular, as autoras discutiram a representação das mulheres na literatura atual e os lugares sentimentais pelos quais passam a temática da nova obra de Tatiana, como luto, traumas, autoconsciência, abusos e crescimento.

Carla Madeira destacou: "Achei impressionante a habilidade e a sensibilidade que ela trata de um assunto tão pesado, e ainda na atmosfera pessoal". Tatiana Salem Levy acrescentou: "Escrever é sempre revelar um pouco de si mesmo".

Em um momento do bate-papo, Carla Madeira questionou sobre perdão. "Perdão tem a ver com poder lembrar sem atualizar a dor. Uma contabilidade entre memória e esquecimento". Tatiana Salem Levy compartilhou sua experiência criativa: "O livro surge da própria escrita, você começa a escrever e o livro vai se transformando e vai ganhando forma. Te leva a lugares que você não imagina".

Bate-papo entre as escritoras, Carla Madeira e Tatiana Salem Levy Ramon Lisboa/EM/D.A

Outro ponto abordado foi a necessidade de maior envolvimento dos homens com os temas tratados pelas mulheres na literatura. Carla Madeira questionou: "Já passou da hora dos homens se moverem pelos assuntos que as mulheres escrevem e abordam. E isso está me incomodando um pouco há um tempo, essa separação. Existe alguma coisa nesse lugar que pertencem só as mulheres e não deveria pertencer a todos nós?".

Após o bate-papo, os presentes tiveram a oportunidade de interagir com as autoras durante uma sessão de autógrafos. O encontro na Livraria da Rua não apenas promoveu a literatura brasileira, mas também incentivou reflexões importantes sobre perdão, escrita e o poder da escrita para alívio de emoções.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice