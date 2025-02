Zeca Camargo vai comandar madrugada de música eletrônica no carnaval de BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Música eletrônica, intervenções artísticas circenses e performances ao vivo. A programação do projeto Via das Artes, que será realizado durante o Carnaval de Belo Horizonte, foi divulgada nesta terça-feira (18/2) pelo governo de Minas Gerais e promete diversificar as atrações para os foliões que curtirão a festa na capital, de 1º a 4 de março. A principal atração é o jornalista e DJ Zeca Camargo, que vai comandar uma madrugada de música na cidade.

As atividades serão nas avenidas Brasil, Andradas e Amazonas, no Centro, que serão sonorizadas, e vão respeitar os horários de desfiles dos blocos.

Na avenida Amazonas, especialmente na segunda-feira de carnaval (3), ocorrerá a Virada Eletrônica, com os principais DJs e VJs da cena eletrônica de BH, apresentações circenses e performances ao vivo. O cenário será incrementado por projeções celebrando a paz e a diversidade. As atrações tomarão conta da madrugada até as 8h de terça (4).

