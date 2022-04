Bloco de carnaval de BH fez grande sucesso na folia do Rio de Janeiro

Queixinho na festa carioca Casa Bloco (foto: Cynthia Salles e Bel Acosta/divulgação)

De volta a Belo Horizonte depois da apresentação na festa Casa Bloco, que lotou o Clube Monte Líbano, na Zona Sul carioca, o Samba Queixinho tem o que comemorar.



O Queixinho abriu a programação do último dia da folia, que contou com a participação da Velha Guarda da Portela, Diogo Nogueira e de Lecy Brandão com Cacique de Ramos. "O público amou. Perguntaram onde mais iríamos tocar no Rio, pintaram convites para nos apresentarmos até em Portugal", conta Gustavo Queixinho, que hoje deve retomar os contatos com produtores do evento português.





Movimentos comuns no mercado da moda, bazares e garage sale começam a ganhar espaço também no mercado de design. De hoje (26/4) a quinta-feira (28/4), no Belvedere, Natália Vasconcelos, Elisa Vianna e Renata Resende, da ItHome, recebem na primeira edição do evento, que vai reunir o acervo das lojas de design A. de Arte, Anno Arte, Micheliny Martins, Inside Mobiliario, Orné Objetos e Regina Barbi.





A ideia nasceu de Natália, após a demanda da A. de Arte, loja de iluminação com 30 anos de mercado e acervo de luminárias vintage, peças desenvolvidas para mostras de decoração e showroom que ocupam grande espaço no centro de distribuição da empresa. Ao perceber que essa demanda poderia ser comum a outros lojistas, Natália contatou parceiros e criou o evento. “São peças de design brasileiro assinado, bem selecionadas”, reforça, lembrando que elas poderão ser adquiridas com até 80% de desconto. A ItHome é responsável pela curadoria e venda dos objetos.





O elenco do espetáculo “The international ballet gala” desembarcou ontem em Belo Horizonte para se apresentar esta noite, no Palácio das Artes. Bailarinos ucranianos só conseguiram se juntar à trupe porque saíram de seu país e chegaram à Polônia. A produção do evento prefere não falar sobre política. No grupo, há artistas da Itália, França, Alemanha e Japão, além da Ucrânia. O espetáculo terá solos de “O lago dos cisnes”, “Don Quixote” e “Corcunda de Notre-Dame de Paris”, além de

“A tarantela”, peça clássica baseada em dança típica italiana, e “Adágio de Giselle”.





Neste ano em que o carnaval “caiu” em abril e a Copa do Mundo está marcada para novembro/dezembro, não é de se estranhar que a temporada de juninas comece mais cedo. O Forró da Montanha, por exemplo, está marcado para 21 de maio, a partir das 16h, na Faculdade Milton Campos, com animação a cargo da banda Melim, do DJ paulista Lucas Beat e do cantor Du Monteiro.