PBH publica regras para promoção de marcas e de produtos no carnaval

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta terça-feira (18/2) as regras para promoção de marcas e produtos durante o carnaval 2025. O decreto foi publicado do Diário Oficial do Município (DOM). O período oficial do evento definido pela administração municipal começou neste sábado (15/2) e se estenderá até 9 de março. Durante esses dias, ao menos 568 blocos de rua e 624 desfiles estão previstos para compor o festejo belo-horizontino.

O carnaval de Belo Horizonte ficou caracterizado como um evento promocional, o que permite a divulgação de marcas e de produtos vinculados ao seu financiamento em todo o território municipal durante a folia. A autorização caberá à Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU).

A permissão vai acontecer por meio de uma avaliação prévia de um Grupo de Trabalho e apresentação da respectiva documentação de responsabilidade técnica, caso seja necessário. Já os eventos promocionais que não estejam relacionados ao financiamento do carnaval de BH devem ser avaliados pela Belotur.

“Eventos promocionais não relacionados ao financiamento do Carnaval de Belo Horizonte ficam sujeitos à manifestação favorável da Belotur quanto à não interferência na programação do carnaval e à ausência de conflitos de mercado com os patrocinadores”, reforça trecho do decreto no DOM.

