Chuva intensa em MG: 40 cidades podem ter volume de até 50 mm

Ao menos quarenta cidades de Minas Gerais estão em alerta para chuvas intensas até as 10h desta quarta-feira (19/2). O aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e alerta para possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h para cidades do Sul, Sudoeste de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

O órgão alerta ainda para o risco classificado como baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é de 'perigo potencial', também conhecido como alerta amarelo de chuvas intensas. Ele aparece em meio a uma massa de ar quente que vem favorecendo o tempo estável com temperaturas elevadas e tempo seco em grande parte do estado.

Apesar disso, Inmet prevê possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Triangulo Mineiro e Alto do Paranaíba. Já no Norte e Vale do Jequitinhonha, o calor intenso deve predominar e as máximas podem chegar na casa dos 39°C.

Confira a lista completa de cidades em alerta

Água Comprida

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bueno Brandão

Camanducaia

Campina Verde

Campo Florido

Carneirinho

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Extrema

Fronteira

Frutal

Guaranésia

Gurinhatã

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Pirajuba

Planura

Poços de Caldas

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Senador Amaral

Toledo

Uberaba

União de Minas

Veríssimo