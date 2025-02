Então, Brilha! conjuga passado e futuro para comemorar 15 carnavais

O tradicional bloco Então, Brilha! está na reta final dos preparativos para o desfile oficial do carnaval de Belo Horizonte. Para comemorar seus 15 anos, o Brilha! leva para as ruas o tema “Raízes do Futuro” com a promessa de fazer uma conexão entre o passado e o futuro do bloco. A expectativa dos organizadores é de reunir em torno de 300 mil foliões no desfile marcado para o sábado, 1º de março, a partir das 6h, com largada na esquina da Rua Curitiba com a Avenida do Contorno, na Região Central.

“Raízes do Futuro”

A escolha do tema foi feita no segundo semestre do ano passado, buscando algo que conversasse com o aniversário de 15 anos do bloco, explica Renata Barbosa, diretora artística e de comunicação do Brilha!. “Não vamos dar muitos spoilers, né? (risos) Mas a ideia é relembrar nossas raízes, as pessoas e elementos que fazem parte do bloco desde o seu início lá em 2010, ao mesmo tempo em que pensamos no nosso futuro.”

Esse olhar no futuro não está apenas na concepção artística do desfile, mas também na cenografia e figurinos, de acordo com Renata. Este ano, as roupas foram confeccionadas a partir da reciclagem e reutilização de materiais. O bloco realizou cinco ensaios abertos ao público este ano, todos na casa de show Mister Rock, no Bairro Prado, Região Oeste da capital. Em todos esses eventos, o Então, Brilha! promoveu um brechó interno para estimular a reutilização consciente de figurinos também por parte dos foliões. “Nesta quinta-feira, (20/2) será nosso último ensaio. Até agora, o brechó movimentou em torno de 110 peças carnavalescas. Roupas que fizeram a alegria de muitos foliões vão ser reutilizadas em novos corpos”, conta Renata.

A bateria do bloco, composta por 215 músicos, ensaia desde agosto para garantir a energia contagiante. “As pessoas nem imaginam que um mês depois do desfile do ano anterior, já estamos nos reunindo e organizando o próximo. O trabalho não para”, afirma Marcela Linhares, diretora de produção do Brilha! há 10 anos.

Ao longo do ano, o grupo se apresenta em eventos, como no último sábado (15/2), quando a bateria se apresentou no evento "CarnaTherê" realizado no Parque Mangabeiras, dividindo palco com Mart'nália e Seu Jorge.



O bloco também promete um repertório criativo para este ano, misturando músicas do passado e do futuro para embalar os foliões. O desfile mantém o axé music dos anos 90 como carro-chefe, mas incorpora arranjos carnavalescos para clássicos da música brasileira e músicas autorais do bloco. Uma das novidades deste ano é a inclusão da música vencedora do concurso “Magia Tropical". A canção campeã foi a “Tropical Tecnologia”, do compositor Myro Rizoma.



Desafios

O Então, Brilha! atrai uma multidão já no amanhecer do sábado de folia. Para garantir que tudo aconteça da melhor forma, Marcela Linhares conta que a organização do bloco se planeja com meses de antecedência e, no dia do desfile, do os preparativos começam antes de o Sol nascer. A montagem do trio elétrico começa na véspera, por volta das 22h, enquanto a cenografia começa na madrugada. “Este ano, o cortejo trará uma novidade: uma ala de dança com elementos circenses e teatrais, além de performances que complementam a identidade artística do bloco”, revela a diretora de produção.

Apesar da popularidade, o bloco ainda enfrenta desafios na captação de recursos. Marcela Linhares conta que a busca por patrocínio permanece aberta a conversas. “A gente sempre fica atento aos editais de fomento, mas também tentamos criar outras atividades ao longo do ano para viabilizar o bloco. Muitas vezes, trabalhamos voluntariamente porque acreditamos no carnaval.”



Para 2025, o bloco renovou parcerias com patrocinadores como Therezópolis, Schweppes e UNA. Além disso, promove ações como o Seminário Farol, que oferece atividades gratuitas para os membros do bloco, focadas em formação artística e técnica, para capacitar todos os envolvidos durante o período pré cortejo.

Para os organizadores, o futuro do bloco é manter suas raízes firmes, sem deixar de inovar. “A tradição do Então, Brilha! sempre foi inovar. O bloco saia na frente da guaicurus, onde ficavam as prostitutas. Nossa essência é estar atentos às questões do nosso tempo e encontrar novas formas de transmitir nossas mensagens através da arte e das músicas”, destaca Renata Barbosa.

No ano passado, o bloco aproveitou o desfile para fazer manifestações políticas pró-Palestina e pedir justiça pelas vítimas da tragédia de Brumadinho. Para este ano, Marcela Linhares promete a permanência de discussões políticas durante o desfile. “Essa é a essência do bloco e do carnaval de BH. Estamos sempre atentos às questões do nosso tempo.”

Para este ano, a expectativa das diretoras é alta. “Estou muito feliz, o tema reflete o que a gente é. Vamos celebrar nossa história e entender o que a gente quer ser. Mostrar também que o futuro se faz agora”, declara Marcela. “Para saber onde ir, precisamos lembrar sempre de onde viemos. Este ano será muito importante, são 15 anos ocupando as ruas de BH”, finaliza Renata.

*Estagiária sob a supervisão da editora Vera Schmitz